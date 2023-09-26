كرة سلة - الاتحاد في طريق الزمالك.. الكشف عن قرعة كأس مصر

الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023 - 20:13

كتب : FilGoal

كأس مصر لـ كرة سلة

أسفرت قرعة منافسات كأس مصر للرجال عن وقوع الاتحاد السكندري والزمالك في طريق بعضهما البعض.

أما في الجهة الأخرى فيتواجد فريقي الأهلي والجزيرة.

وتنطلق منافسات كأس مصر للرجال يوم 21 أكتوبر المقبل بداية من دور الـ32.

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بينما ثمن النهائي سيقام يوم 26 ديسمبر، على أن تكون المباراة النهائية يوم 19 أبريل.

ويلعب الأهلي حامل لقب النسخة الماضية أمام سكر قرقاص في ثمن النهائي، بينما الزمالك يلعب ضد مسلمين أرمنت في ثمن النهائي.

ويستهل الاتحاد مشواره من نفس الدور بمواجهة القناة.

وأعفت قرعة السيدات أندية الأهلي وسبورتنج وهيليوبوليس والجزيرة والصيد من منافسات ثمن النهائي.

وتنتظر سيدات الأهلي الفائز من مواجهة الاتحاد السكندري ومصر للتأمين، بينما هيليوبوليس ينتظر المتأهل من الشمس والتوفيقية.

أما في الجهة الأخرى فينتظر سبورتنج المتأهل من سموحة والطيران، بينما يواجه الجزيرة فريق الصيد.

وتنطلق منافسات كأس مصر للسيدات بداية من الدور ثمن النهائي في 13 ديسمبر المقبل.

بينما تقام منافسات ربع النهائي يوم 14 مارس المقبل على أن يكون نهائي المسابقة في 31 من الشهر ذاته.

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