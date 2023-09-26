أحمد سامي: حققنا فوزا مستحقا.. وهددت لاعبي سموحة بالخصم

شدد أحمد سامي مدرب نادي سموحة على أهمية الفوز الذي حققه فريقه على حساب بلدية المحلة.

وفاز سموحة على بلدية المحلة بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الثانية من المسابقة.

وقال مدرب سموحة عبر "أون تايم سبورتس": "لعبنا بشكل مناسب وسجلنا هدف في الشوط الأول وأضاعنا العديد من الفرص".

وشدد "قولت للاعبي سموحة إن اللي هيرجع في الشوط الثاني هيتخصم منه فلوس".

وأتم "النتيجة كانت محسومة بعد مرور الربع الأول من الشوط الثاني، لذلك تمنيت من اللاعبين مواصلة الضغط وتسجيل مزيد من الأهداف في ظل المساحات المتوفرة في دفاعات الخصم".

وحقق سموحة فوزه الأول خلال الموسم الحالي 2023-2024 من مسابقة الدوري.

وسجل أحمد خالد (الدقيقة 43) وعمرو قلاوة في (الدقيقة 56) من ركلة جزاء في المباراة التي أقيمت على استاد غزل المحلة.

ورفع سموحة رصيده إلى 4 نقاط، فيما توقف رصيد بلدية المحلة عند النقطة الثالثة.