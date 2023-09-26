أهلي جدة يسقط العين بثلاثية ويتأهل لدور الـ16 من الكأس

الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023 - 20:06

كتب : FilGoal

فراس البريكان - أهلي جدة

فاز أهلي جدة على العين في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين اليوم الثلاثاء بثلاثة أهداف لهدفين.

وأقيمت المباراة في ملعب مدينة الملك سعود الرياضية.

افتتح فراس البريكان أهداف المباراة في الدقيقة 23.

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وعقب ست دقائق سجل البريكان الهدف الثاني له ولفريقه.

وفي الدقيقة 39 أكد سميحان النابت انتصار الاهلي بهدف ثالث.

وقلص العين النتيجة في الدقيقة 82 بهدف سجله دودو.

وفي الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدل من الضائع سجل دودو ألتون سواريز الهدف الثاني للعين.

وتعد هذه أول نسخة من البطولة التي تقام بمشاركة 32 فريقا بعدما كانت تقام بـ16 فريقا فقط.

ويعد الأهلي أكثر المتوجين باللقب بواقع 13 بطولة يليه الهلال بـ10 كؤوس و9 للاتحاد و6 للنصر.

وكانت آخر مرة توج فيها الأهلي باللقب في عام 2016.

وحتى الآن تأهل إلى دور الـ16 كل من الاتفاق والتعاون والشباب والحزم والنجمة والهلال والنصر وضمك والأهلي والفيحاء.

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