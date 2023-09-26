أهلي جدة يسقط العين بثلاثية ويتأهل لدور الـ16 من الكأس
الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023 - 20:06
كتب : FilGoal
فاز أهلي جدة على العين في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين اليوم الثلاثاء بثلاثة أهداف لهدفين.
وأقيمت المباراة في ملعب مدينة الملك سعود الرياضية.
افتتح فراس البريكان أهداف المباراة في الدقيقة 23.
هدددددف!⚽
فراس البريكان يفتتح أهداف الأهلي⚽🔥
العين 0 × 1 الأهلي#أغلى_الكؤوس #العين_الأهلي | #SSC pic.twitter.com/vQSIhd6xUU— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 26, 2023
وعقب ست دقائق سجل البريكان الهدف الثاني له ولفريقه.
هدددددف!⚽
فراس البريكان يضيف الهدف الثاني له وللأهلي⚽🔥
العين 0 × 2 الأهلي#أغلى_الكؤوس #العين_الأهلي | #SSC pic.twitter.com/25mUdAnux9— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 26, 2023
وفي الدقيقة 39 أكد سميحان النابت انتصار الاهلي بهدف ثالث.
هدددددف!⚽
فيرمينهو يصنع.. وسميحان النابت يسجل الهدف الثالث للأهلي⚽🔥
العين 0 × 3 الأهلي#أغلى_الكؤوس #العين_الأهلي | #SSC pic.twitter.com/zoHNZkyISq— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 26, 2023
وقلص العين النتيجة في الدقيقة 82 بهدف سجله دودو.
هدددددف!⚽
العين يسجل الهدف الأول في شباك الأهلي⚽
العين 1 × 3 الأهلي#أغلى_الكؤوس #العين_الأهلي | #SSC pic.twitter.com/sNxGYQxI53— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 26, 2023
وفي الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدل من الضائع سجل دودو ألتون سواريز الهدف الثاني للعين.
هدددددف!⚽
سواريز يسجل الهدف الثاني للعين.. والحكم يعلن نهاية المباراة⚽
العين 2 × 3 الأهلي#أغلى_الكؤوس #العين_الأهلي | #SSC pic.twitter.com/Wd1Zr5TPSs— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 26, 2023
وتعد هذه أول نسخة من البطولة التي تقام بمشاركة 32 فريقا بعدما كانت تقام بـ16 فريقا فقط.
ويعد الأهلي أكثر المتوجين باللقب بواقع 13 بطولة يليه الهلال بـ10 كؤوس و9 للاتحاد و6 للنصر.
وكانت آخر مرة توج فيها الأهلي باللقب في عام 2016.
وحتى الآن تأهل إلى دور الـ16 كل من الاتفاق والتعاون والشباب والحزم والنجمة والهلال والنصر وضمك والأهلي والفيحاء.