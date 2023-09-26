التحقيق مع رئيس نابولي بتهمة تزوير حسابات في صفقة أوسيمين

أرتيتا: من المحتمل غياب ساكا عن مباراة بورنموث

قائد إسبانيول السابق: رفضت برشلونة لأنه لا يتناسب مع قيمي

مصطفى محمد: أتدرب دائما على الركلات الثابتة.. ولم أحقق أي شيء حتى الآن