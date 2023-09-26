التحقيق مع رئيس نابولي بتهمة تزوير حسابات في صفقة أوسيمين
الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023 - 19:51
كتب : FilGoal
نرشح لكم
أرتيتا: من المحتمل غياب ساكا عن مباراة بورنموث قائد إسبانيول السابق: رفضت برشلونة لأنه لا يتناسب مع قيمي مصطفى محمد: أتدرب دائما على الركلات الثابتة.. ولم أحقق أي شيء حتى الآن رابطة اللاعبين الإنجليزية تعرض المساعدة في حل الخلاف بين تين هاج وسانشو ماركا: سلبيات الدربي مدريد تتوالى.. بيريز يفقد الثقة في الفريق مواعيد مباريات الثلاثاء - الدوري المصري والإسباني.. وكأس الرابطة الإنجليزية تريزيجيه يشارك في خسارة طرابزون بـ ريمونتادا أمام هاتاي تقرير: أرسنال يستعيد الرباعي المصاب قبل مباراة مانشستر سيتي