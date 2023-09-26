مباشر الدوري المصري - مودرن فيوتشر (0) - (0) الداخلية.. الأول يضيع

الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023 - 18:49

كتب : FilGoal

مودرن فيوتشر

يلعب مودرن فيوتشر أمام الداخلية ضمن الجولة الثانية من منافسات مسابقة الدوري.

ويقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة مودرن فيوتشر أمام الداخلية.

لمتابعة مباراة مودرن فيوتشر أمام الداخلية دقيقة بدقيقة اضغط هنا.

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