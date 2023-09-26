انتهت في الدوري المصري - مودرن فيوتشر (2) - (1) الداخلية.. العلامة الكاملة

الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023 - 18:49

كتب : FilGoal

مودرن فيوتشر

يلعب مودرن فيوتشر أمام الداخلية ضمن الجولة الثانية من منافسات مسابقة الدوري.

ويقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة مودرن فيوتشر أمام الداخلية.

لمتابعة مباراة مودرن فيوتشر أمام الداخلية دقيقة بدقيقة اضغط هنا.

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ق8+90 ركلة جزاء لنادي الداخلية يسددها عبد الرحمن عاطف ويتصدى لها محمود جنش

ق73 أحمد رفعت يسجل الهدف الثاني من ركلة جزاء

ق65 عمر كمال يسجل هدف التعادل بعد تسديدة صاروخية

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق41 آلان كمبادي يسجل الهدف الأول لنادي الداخلية من تسديدة قوية

انطلاق المباراة

مودرن فيوتشر الداخلية الدوري المصري
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