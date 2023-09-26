دوري المحترفين - انتصار طنطا ووادي دجلة

الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023 - 18:45

كتب : رضا السنباطي

طنطا

أقيمت اليوم الثلاثاء خمس مباريات في الجولة الأولى من دوري المحترفين لتعلن عن ختاهما.

وفاز طنطا على راية بهدف دون رد سجله محمد عاطف.

وخسر دكرنس في ملعبه من وي بثلاثة أهداف مقابل لهدف.

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سجل أهداف المباراة كل إسلام صلاح وسيف شيكا وكوليبالي لفريق وي، فيما جاء هدف دكرنس من أحمد حسني.

وانتصر وادي دجلة على مصر للمقاصة بهدفين لهدف، سجل للأول علي حسين ومؤمن عاطف.

فيما جاء هدف مصر للمقاصة عن طريق أحمد رأفت.

وتصدى محمد جنش حارس مصر للمقاصة لركلة جزاء.

وخسر جمهورية شبين على ملعبه من غزل المحلة بهدف دون رد سجله يوسف بيبو.

وتعادل بروكسي مع القناة إيجابيا بهدفين لكل فريق.

سجل هدفا القناة أكرم عبد ربه ومحمد رضا، فيما أدرك بروكسي التعادل عن طريق حسام بركات ومصطفى الصفتي.

وتم طرد محمد علاء حارس القناة خلال أحداث اللقاء.

وأصبح الترتيب بعد نهاية الجولة الأولى كالتالي:

1 – بترول أسيوط 3 نقاط

2- وي 3 نقاط

3- بتروجت 3 نقاط

4- وادي دجلة 3 نقاط

5- طنطا 3 نقاط

6- غزل المحلة 3 نقاط

7- حرس الحدود 3 نقاط

8- القناة نقطة

9- بروكسي نقطة

10- النجوم نقطة

11- لافيينا نقطة

12- مكادي نقطة

13- السكة الحديد نقطة

14- مصر للمقاصة 0

15- أبو قير للأسمدة 0

16- جمهورية شبين 0

17- راية 0

18- النصر للتعدين 0

19- دكرنس 0

20- أسوان 0

دوري المحترفين طنطا وادي دجلة
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