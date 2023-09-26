التشكيل – أحمد عاطف يقود مودرن فيوتشر.. وثلاثي هجومي لـ الداخلية

الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023 - 18:43

كتب : FilGoal

احتفال أحمد عاطف بهدفه لمودرن فيوتشر ضد فاركو

يقود أحمد عاطف هجوم نادي مودرن فيوتشر خلال مواجهة الداخلية.

ويلعب مودرن فيوتشر أمام الداخلية ضمن الجولة الثانية من الدوري.

وأعلن البرتغالي ريكاردو فورمسينيو مدرب مودرن فيوتشر تشكيل فريقه لمواجهة الداخلية.

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وجاء تشكيل مودرن فيوتشر لمواجهة الداخلية كالتالي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش"

الدفاع: عمر كمال - محمود رزق - خالد رضا - باسم علي

الوسط: غنام محمد - باباتوندي بيلو - درامي كيجالي - ناصر ماهر - أحمد رفعت

الهجوم: أحمد عاطف.

في المقابل يعتمد ميمي عبد الرازق المدير الفني لنادي الداخلية على ثلاثي هجومي أمام مودرن فيوتشر.

وجاء تشكيل الداخلية لمواجهة مودرن فيوتشر كالتالي:

الحارس: محمود الزنفلي

الدفاع: كريم يحيى – محمود صابر – أحمد عماد – إيهاب سمير

الوسط: ألان كيامبادي– محمود عبد العزيز – حسونة

الهجوم: أحمد سيد غريب – محمد أسامة - مهاب ياسر.

مودرن فيوتشر الداخلية
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