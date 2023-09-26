أرتيتا: من المحتمل غياب ساكا عن مباراة بورنموث

كشف ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال عن حالة بوكايو ساكا الصحية بعد الإصابة التي تعرض لها أمام توتنام في دربي شمال لندن.

وتعادل أرسنال أمام ضيفه توتنام بهدفين لكل فريق خلال المواجهة التي جمعتهما في الجولة السادسة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي على ملعب الإمارات.

ونقلت صحيفة "إيفينينج ستاندارد" الإنجليزية تصريحات المدير الفني الإسباني إذ قال: "كان ساكا يعرج بشكل سييء للغاية بعد مباراة توتنام وكان علينا استبداله، لم يستطع المشاركة في الحصة التدريبية، ومن المحتمل أن يغيب عن مباراة بورنموث".

وتم استبدال الجناح الإنجليزي بإيميل سميث روي خلال اللقاء في الدقيقة 97 بسبب الإصابة.

وذكرت الصحيفة ذاتها أن ساكا يعاني من إصابة في وتر أكيليس وبالتالي سيغيب عن المشاركة في المباراة القبلة أمام برينتفورد غدا الأربعاء في الدور الثالث من كأس الرابطة.

ويهدف المدفعجية لاستعادة ساكا قبل مباراة مانشستر سيتي يوم 8 أكتوبر المقبل في الجولة الثامنة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

ويحتل أرسنال المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 14 نقطة متساويا في النقاط مع غريمه توتنام الذي يحتل المركز الرابع.

وشارك ساكا في ثمان مباريات خلال الموسم الجاري ونجح في تسجيل أربعة أهداف وصناعة العدد ذاته في مختلف البطولات.

وتوج الجناح البالغ من العمر 22 عاما مع الفريق بكأس الرابطة عام 2020، ومرتين بكأس الدرع الخيرية عام 2021 و2024.