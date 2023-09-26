كرة سلة - بمشاركة الأهلي والاتحاد.. نتيجة قرعة البطولة العربية الأندية

الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023 - 18:19

كتب : هاني العوضي

الأهلي سلة ضد الاتحاد السكندري - إيهاب أمين

أسفرت قرعة البطولة العربية لأندية كرة السلة عن وقوع الاتحاد السكندري في المجموعة الثالثة بينما الأهلي في الرابعة.

وتستضيف الدوحة عاصمة قطر منافسات البطولة خلال الفترة من 1 إلى 12 أكتوبر المقبل.

ويشارك الاتحاد السكندري بترشيح من الاتحاد المصري لكرة السلة، بينما تلقى الأهلي وصيف النسخة الماضية دعوة من الاتحاد القطري منظم البطولة.

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وجاءت قرعة البطولة العربية للأندية كالآتي:

المجموعة الأولى: قطر القطري - المحرق البحريني - خدمات البريج الفلسطيني - الكويت الكويتي.

المجموعة الثانية: القادسية الكويتي - وحدة صنعاء اليمني - جمعية سلا المغربي - الفتح السعودي.

المجموعة الثالثة: الاتحاد السكندري - السيب العماني - الأهلي القطري - دينامو اللبناني - اتحاد الجزائر.

المجموعة الرابعة: الأهلي المصري - بيروت اللبناني - مجد طنجة المغربي - دجلة العراقي - الاتحاد الليبي.

ويتأهل أول 4 أندية من كل مجموعة إلى ثمن النهائي.

وتقام النسخة الخامسة والثلاثون من منافسات البطولة العربية للأندية بمشاركة ثنائي مصري.

وكان الاتحاد السكندري قد حصد لقب البطولة تسع مرات سابقة آخرهم نسختي 2018 و2019.

أما الأهلي فوصل نهائي آخر نسختين إذ حصد لقب 2021 ووصافة نسخة 2022.

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