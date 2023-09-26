طبيب الزمالك يكشف التشخيص النهائي لإصابة حسام عبد المجيد

الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023 - 18:18

كتب : إبراهيم رمضان

إصابة حسام عبد المجيد - الزمالك ضد المقاولون

كشف محمد أسامة طبيب الزمالك التشخيص النهائي لإصابة حسام عبد المجيد لاعب الفريق.

وأصيب حسام عبد المجيد خلال مواجهة الزمالك والمقاولون العرب التي أقيمت أمس الإثنين في استاد القاهرة في ثاني جولات الدوري والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وأوضح طبيب الزمالك أن حسام عبد المجيد يعاني من كدمة قوية في مفصل الركبة.

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - فتوح يقترب من خوض مواجهة أرتا سولار.. والموقف من التدريبات بثنائية في بلدية المحلة.. سموحة يحقق الفوز الأول في الدوري قائد إسبانيول السابق: رفضت برشلونة لأنه لا يتناسب مع قيمي

وحصل مدافع الزمالك على راحة سلبية من المران الذي أقيم اليوم الثلاثاء وأدى بعض التدريبات العلاجية والتأهيلية.

وأكد محمد أسامة أن حسام عبد المجيد سيتواجد في مران الأربعاء بشكل طبيعي استعدادا للمباريات المقبلة.

ويستعد الزمالك لملاقاة أرتا سولار الجيبوتي يوم السبت المقبل في إياب دور الـ32 من الكونفدرالية.

وكان الزمالك خسر ذهابا بهدفين مقابل لا شيء.

الزمالك حسام عبد المجيد
نرشح لكم
مباشر الدوري المصري - مودرن فيوتشر (0) - (0) الداخلية.. الأول يضيع التشكيل – أحمد عاطف يقود مودرن فيوتشر.. وثلاثي هجومي لـ الداخلية بثنائية في بلدية المحلة.. سموحة يحقق الفوز الأول في الدوري انتهت في الدوري المصري - بلدية المحلة (0)-(2) سموحة.. 3 نقاط ثمينة التشكيل - تغيير وحيد في اختيارات بلدية المحلة.. وفادي فريد يقود هجوم سموحة مران الزمالك - فتوح يشارك في جزء من التقسيمة الفنية.. وراحة لـ حسام عبد المجيد رقم جديد في المساهمات التهديفية لـ زيزو مع الزمالك وفاة عادل الشوربجي رئيس لجنة التظلمات باتحاد الكرة
أخر الأخبار
مباشر الدوري المصري - مودرن فيوتشر (0) - (0) الداخلية.. الأول يضيع 39 دقيقة | الكرة المصرية
أرتيتا: من المحتمل غياب ساكا عن مباراة بورنموث 41 دقيقة | الكرة الأوروبية
دوري المحترفين - انتصار طنطا ووادي دجلة 43 دقيقة | الدرجة الثانية
التشكيل – أحمد عاطف يقود مودرن فيوتشر.. وثلاثي هجومي لـ الداخلية 45 دقيقة | الكرة المصرية
كرة سلة - بمشاركة الأهلي والاتحاد.. نتيجة قرعة البطولة العربية الأندية ساعة | كرة سلة
طبيب الزمالك يكشف التشخيص النهائي لإصابة حسام عبد المجيد ساعة | الدوري المصري
بثنائية في بلدية المحلة.. سموحة يحقق الفوز الأول في الدوري ساعة | الدوري المصري
قائد إسبانيول السابق: رفضت برشلونة لأنه لا يتناسب مع قيمي ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول تفاصيل المشادة مع بيراميدز.. وموقف فتح الله 2 انتهت برونزية مونديال السلة - الأهلي (74)-(81) جولدن بولز.. الأحمر ينهي رابعا 3 خبر في الجول – عرضان من الهلال والشباب لـ كولر.. وموقف مدرب الأهلي 4 مؤتمر أوسوريو - لم أخطئ في اللاعب المصري ولم أتعرض للأديان.. و"الشيشة" حقيقة ولكن