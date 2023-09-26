طبيب الزمالك يكشف التشخيص النهائي لإصابة حسام عبد المجيد
الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023 - 18:18
كتب : إبراهيم رمضان
كشف محمد أسامة طبيب الزمالك التشخيص النهائي لإصابة حسام عبد المجيد لاعب الفريق.
حسام عبد المجيد
النادي : الزمالك
وأصيب حسام عبد المجيد خلال مواجهة الزمالك والمقاولون العرب التي أقيمت أمس الإثنين في استاد القاهرة في ثاني جولات الدوري والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.
وأوضح طبيب الزمالك أن حسام عبد المجيد يعاني من كدمة قوية في مفصل الركبة.
وحصل مدافع الزمالك على راحة سلبية من المران الذي أقيم اليوم الثلاثاء وأدى بعض التدريبات العلاجية والتأهيلية.
وأكد محمد أسامة أن حسام عبد المجيد سيتواجد في مران الأربعاء بشكل طبيعي استعدادا للمباريات المقبلة.
ويستعد الزمالك لملاقاة أرتا سولار الجيبوتي يوم السبت المقبل في إياب دور الـ32 من الكونفدرالية.
وكان الزمالك خسر ذهابا بهدفين مقابل لا شيء.
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