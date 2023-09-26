بثنائية في بلدية المحلة.. سموحة يحقق الفوز الأول في الدوري

حقق نادي سموحة فوزه الأول خلال الموسم الحالي 2023-2024 من مسابقة الدوري.

وفاز سموحة على بلدية المحلة بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الثانية من المسابقة.

وسجل أحمد خالد (الدقيقة 43) وعمرو قلاوة في (الدقيقة 56) من ركلة جزاء في المباراة التي أقيمت على استاد غزل المحلة.

سموحة حقق الفوز الأول بعدما استقبلت شباكه هدفا قاتلا من الجونة في الجولة الأولى وتعادلا بهدف لكل فريق.

في المقابل تلقى بلدية المحلة الخسارة الأولى بعدما فاز على المقاولون العرب بهدفين دون رد في الجولة الأولى.

وصف المباراة

بدأ سموحة المباراة بضغط هجومي بحثا عن تسجيل الهدف الأول في شباك بلدية المحلة.

وأهدر مصطفى البدري فرصة تسجيل الهدف الأول بتسديدة من داخل منطقة الجزاء مرت بجوار المرمى.

وعاد مصطفى البدري ليحاول مجددا وسجل هدفا لكن حكم المباراة ألغاه بداعي التسلل.

وسجل أحمد خالد هدف المباراة الأول بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 43.

وحصل نادي سموحة على ركلة جزاء في الدقيقة 54 بعد عرقلة فادي فريد من جانب محمد عبد الرازق مدافع بلدية المحلة الذي حصل على البطاقة الحمراء.

وحاول نادي بلدية المحلة تسجيل الهدف الأول وتقليص الفارق ومنع حسين فيصل فرصة مؤكدة في الدقيقة 83.