قائد إسبانيول السابق: رفضت برشلونة لأنه لا يتناسب مع قيمي

رفض سيرجي داردير القائد السابق لإسبانيول الانتقال إلى غريمه برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

ويتواجد إسبانيول وبرشلونة في المدينة ذاتها وتعتبر المواجهة بينهما دربي إذ تحدث الكثير من المناوشات بين جمهور الفريقين.

وتحدث داردير لـ"راديو كاتالونيا" الإسباني قائلا: "عندما اتصل بي برشلونة قلت لنفسي هل سأنضم لهم؟، ما هذا المزاح".

وأضاف "تعتقد بعد ذلك أن هذا الانتقال سيغير حياتك، لكن عندما تهدأ وتفكر في الأمر قلت لنفسي لا، هذا الأمر مستحيل، أنا أفضل أشياء أخرى كثيرة عن الانتقال إلى برشلونة، لأنه في تواجدي في إسبانيول فبرشلونة هو الخصم الرئيسي لنا".

وأنهى تصريحاته قائلا: "كنت قائدا لإسبانيول، وكان من الصعب علي الرحيل إلى ريال مايوركا، لكن إذا انتقلت إلى برشلونة فلن يتناسب ذلك مع قيمي فذلك أهم من المال والتتويج بالدوري والبطولات".

وانتقل لاعب الوسط الإسباني إلى ريال مايوركا في فترة الانتقالات الصيفية الماضية بعد هبوط إسبانيول إلى دوري الدرجة الثانية مقابل 8 مليون يورو بالإضافة إلى إثنين مليون يورو كإضافات.

وسعى برشلونة لتدعيم خط وسطه في فترة الانتقالات الصيفية الماضية حتى استقر على التعاقد مع إلكاي جوندوجان من مانشستر سيتي وأوريول روميو من جيرونا.

ويستعد برشلونة لمواجهة ريال مايوركا اليوم الثلاثاء في الجولة السابعة ضمن منافسات الدوري الإسباني.

ويحتل الفريق الكتالوني صدارة ترتيب المسابقة برصيد 16 نقطة بالتساوي مع جيرونا.