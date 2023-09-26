خبر في الجول - فتوح يقترب من خوض مواجهة أرتا سولار.. والموقف من التدريبات

يقترب أحمد فتوح من العودة للمشاركة في مباريات الزمالك المقبلة وأولها مواجهة أرتا سولار الجيبوتي في الكونفدرالية.

ويستضيف الزمالك فريق أرتا سولار في إياب دور الـ32 من مسابقة الكونفدرالية الإفريقية مساء السبت على استاد القاهرة.

وعلم FilGoal.com أن فتوح بات قريبا من الظهور أمام أرتا سولار يوم السبت بعد التعافي من إصابة آلام البطن.

وغاب فتوح عن ثلاث مباريات الزمالك الأخيرة بسبب تعرضه لآلام في البطن خلال معسكر منتخب مصر في سبتمبر.

وشارك فتوح في جزء من تدريبات الزمالك اليوم الثلاثاء بعدما خاض جزء من تقسيمة الفريق.

ويخوض فتوح تدريبات الزمالك كاملة غدا الأربعاء بصورة طبيعية بعد تعافيه التام من الإصابة.

وكان الزمالك قد استهل موسمه بالخسارة أمام أرتا سولار بهدفين دون مقابل في ذهاب دور الـ32.

بينما تعثر الأبيض في أول جولتين بمسابقة الدوري بعد التعادل أمام كل من بيراميدز والمقاولون العرب على الترتيب.

ويستضيف الزمالك فريق أرتا سولار في مواجهة الإياب في السابعة من مساء السبت على استاد القاهرة.