خبر في الجول - فتوح يقترب من خوض مواجهة أرتا سولار.. والموقف من التدريبات

الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023 - 17:45

كتب : إبراهيم رمضان

مران الزمالك

يقترب أحمد فتوح من العودة للمشاركة في مباريات الزمالك المقبلة وأولها مواجهة أرتا سولار الجيبوتي في الكونفدرالية.

ويستضيف الزمالك فريق أرتا سولار في إياب دور الـ32 من مسابقة الكونفدرالية الإفريقية مساء السبت على استاد القاهرة.

وعلم FilGoal.com أن فتوح بات قريبا من الظهور أمام أرتا سولار يوم السبت بعد التعافي من إصابة آلام البطن.

أخبار متعلقة:
مران الزمالك - فتوح يشارك في جزء من التقسيمة الفنية.. وراحة لـ حسام عبد المجيد طاقم تحكيم غاني لمباراة الزمالك وأرتا سولار رقم جديد في المساهمات التهديفية لـ زيزو مع الزمالك عبد الله جورج يعلن انسحابه من انتخابات الزمالك

وغاب فتوح عن ثلاث مباريات الزمالك الأخيرة بسبب تعرضه لآلام في البطن خلال معسكر منتخب مصر في سبتمبر.

وشارك فتوح في جزء من تدريبات الزمالك اليوم الثلاثاء بعدما خاض جزء من تقسيمة الفريق.

ويخوض فتوح تدريبات الزمالك كاملة غدا الأربعاء بصورة طبيعية بعد تعافيه التام من الإصابة.

وكان الزمالك قد استهل موسمه بالخسارة أمام أرتا سولار بهدفين دون مقابل في ذهاب دور الـ32.

بينما تعثر الأبيض في أول جولتين بمسابقة الدوري بعد التعادل أمام كل من بيراميدز والمقاولون العرب على الترتيب.

ويستضيف الزمالك فريق أرتا سولار في مواجهة الإياب في السابعة من مساء السبت على استاد القاهرة.

الزمالك فتوح الكونفدرالية أحمد فتوح أرتا سولار
نرشح لكم
مباشر الدوري المصري - مودرن فيوتشر (0) - (0) الداخلية.. الأول يضيع التشكيل – أحمد عاطف يقود مودرن فيوتشر.. وثلاثي هجومي لـ الداخلية طبيب الزمالك يكشف التشخيص النهائي لإصابة حسام عبد المجيد بثنائية في بلدية المحلة.. سموحة يحقق الفوز الأول في الدوري انتهت في الدوري المصري - بلدية المحلة (0)-(2) سموحة.. 3 نقاط ثمينة التشكيل - تغيير وحيد في اختيارات بلدية المحلة.. وفادي فريد يقود هجوم سموحة في الجول يحصد جائزة دبي كأفضل منصة إخبارية رياضية في الوطن العربي طاقم تحكيم غاني لمباراة الزمالك وأرتا سولار
أخر الأخبار
مباشر الدوري المصري - مودرن فيوتشر (0) - (0) الداخلية.. الأول يضيع 39 دقيقة | الكرة المصرية
أرتيتا: من المحتمل غياب ساكا عن مباراة بورنموث 41 دقيقة | الكرة الأوروبية
دوري المحترفين - انتصار طنطا ووادي دجلة 43 دقيقة | الدرجة الثانية
التشكيل – أحمد عاطف يقود مودرن فيوتشر.. وثلاثي هجومي لـ الداخلية 45 دقيقة | الكرة المصرية
كرة سلة - بمشاركة الأهلي والاتحاد.. نتيجة قرعة البطولة العربية الأندية ساعة | كرة سلة
طبيب الزمالك يكشف التشخيص النهائي لإصابة حسام عبد المجيد ساعة | الدوري المصري
بثنائية في بلدية المحلة.. سموحة يحقق الفوز الأول في الدوري ساعة | الدوري المصري
قائد إسبانيول السابق: رفضت برشلونة لأنه لا يتناسب مع قيمي ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول تفاصيل المشادة مع بيراميدز.. وموقف فتح الله 2 انتهت برونزية مونديال السلة - الأهلي (74)-(81) جولدن بولز.. الأحمر ينهي رابعا 3 خبر في الجول – عرضان من الهلال والشباب لـ كولر.. وموقف مدرب الأهلي 4 مؤتمر أوسوريو - لم أخطئ في اللاعب المصري ولم أتعرض للأديان.. و"الشيشة" حقيقة ولكن