أتليتكو مدريد يكشف تفاصيل إصابة مهاجمه

كشف أتليتكو مدريد تفاصيل إصابة مهاجمه الأرجنتيني أنخل كوريا.

وشارك كوريا كبديل في الدقيقة 86 من دربي العاصمة الإسبانية ضد ريال مدريد يوم الأحد.

وأفاد أتليتكو مدريد في بيان "يعاني أنخل كوريا من التواء من الدرجة الأولى في الرباط الجانبي الأوسط لركبته".

وأضاف البيان "سيخضع كوريا لتدريبات فردية يوم الثلاثاء، في انتظار تطورات حالته".

وتدخل جود بيلينجهام بقوة على قدم أنخل كوريا في الدقيقة 95 من دربي مدريد نال بسببه الدولي الإنجليزي بطاقة صفراء.

وحقق أتليتكو مدريد الفوز على ريال مدريد بثلاثة أهداف دون مقابل على ملعب واندا متروبوليتانو في الجولة السادسة من الدوري الإسباني.

سجل ثلاثية أتليتكو مدريد في المباراة كل من أنطوان جريزمان وألفارو موراتا الذي سجل هدفين، بينما أحرز توني كروس هدف ريال مدريد الوحيد.

الفوز رفع رصيد أتليتكو مدريد للنقطة العاشرة في المركز الرابع، بينما توقف رصيد ريال مدريد عند النقطة الـ 15 في المركز الثاني خلف جيرونا وبرشلونة بفارق نقطة.

ولم يتمكن ريال مدريد من تحقيق الفوز عن طريق الريمونتادا أو العودة في النتيجة كما هي عادته في في 3 مباريات سابقة في الدوري.

واستقبلت شباك ريال مدريد 6 أهداف منذ بداية الدوري خلال الموسم الحالي منهم 4 أهداف بأقدام لاعبيه السابقين.

وحقق سيميوني الفوز السادس في دربي مدريد منذ تولي تدريب أتليتكو وكان خمسة منهم ضد كارلو أنشيلوتي .

وبشكل عام خسر أنشيلوتي مباراته الثامنة ضد سيميوني مع جميع الفرق.

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