بعد خوض أول مران منذ شهرين.. إصابة موهبة ريال مدريد

بعد خوض أول مران جماعي مع ريال مدريد منذ نحو شهرين.. أصيب التركي أردا جولير من جديد.

وظهر اللاعب الشاب في تدريب ريال مدريد الجماعي صباح الثلاثاء لأول مرة منذ إصابته في أواخر يوليو الماضي.

كما أعلن كارلو أنشيلوتي في مؤتمر صحفي جاهزية جولير للمشاركة في المباريات.

لكن ريال مدريد ذكر بعدها في بيان: "بعد الفحوصات التي خضع لها أردا جولير، تم تشخيص إصابته في عضلة الفخذ اليسرى".

وأضاف البيان "سنراقب تطورات حالته في الأيام المقبلة".

وأوضحت تقارير إسبانية عديدة أن أردا جولير أصيب في اللعبة الأخيرة قبل نهاية المران.

من المتوقع غيابه لمدة شهر، حسب التقارير.

وكان ريال مدريد قد أعلن في نهاية يوليو الماضي إصابة لاعبه الجديد أردا جولير في الغضروف المفصلي بالركبة اليمنى.

وانضم اللاعب التركي لريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية قادما من فنربخشة بعد صراع مع غريمه برشلونة.

ولم يشارك جولر مع ريال مدريد في أي مباراة منذ الانضمام للفريق بسبب الإصابة.

دفعة ثنائية بعدما كانت ثلاثية

وكان كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد قد تلقى دفعة ثلاثية لريال مدريد قبل مواجهة لاس بالماس بعودة بعض المصابين.

ويلعب ريال مدريد ضد لاس بالماس يوم الأربعاء ضمن الجولة السابعة من الدوري الإسباني.

وشهدت تدريب الثلاثاء الصباحي عودة فينيسيوس جونيور وداني كارباخال وأردا جولير للتدريبات الجماعية.

وكان ريال مدريد قد أعلن استبعاد فينيسيوس جونيور من الدربي أمام أتلتيكو مدريد يوم الأحد بسبب آلام في المعدة.

وكان الجناح البرازيلي جاهزا للعودة للملاعب بعد ما تعرض لإصابة أمام سيلتا فيجو في منافسات ليجا.

وتعرض فينيسيوس لإصابة استبدل على إثرها خلال مواجهة سيلتا فيجو التي انتهت بفوز ريال مدريد بهدف دون مقابل.

فينيسيوس شعر بألم في العضلة الخلفية خلال الشوط الأول ليتم استبداله ويحل خوسيلو بديلا له.

وفسدت آلام المعدة عودة فينيسيوس في الدربي بعد الشفاء مع الإصابة في العضلة الخلفية.

وغاب فينيسيوس عن مباريات خيتافي ووريال سوسيداد في الدوري الإسباني، ويونيون برلين في دوري أبطال أوروبا.

بينما غاب كارباخال لمدة أسبوع بسبب إصابة عضلية.

وقتها قال أنشيلوتي عن حالته: "يعاني فقط من حمل زائد، سيرتاح وسنجري بعض الفحوصات ولكنه يشعر أنه بخير ونعتقد أن الأمر ليس كبيرا".

وغاب اللاعب الإسباني عن مواجهتي يونيون برلين وأتليتكو مدريد بسبب الإصابة.

وبذلك تقلصت قائمة المصابين في ريال مدريد لتشمل الثنائي المصاب بقطع في الرباط الصليبي، تيبو كورتوا وإيدير ميليتاو.

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