قائمة ريال مدريد - عودة فينيسيوس وكارفاخال لمواجهة لاس بالماس

أعلن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد قائمة فريقه التي ستلعب ضد لاس بالماس.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة لاس بالماس في الجولة السابعة من الدوري الإسباني.

وشهدت القائمة عودة فينيسيوس جونيور وداني كارفاخال بعد تماثلهما للشفاء، بينما استمر غياب أردا جولير الذي تعرض لإصابة جديدة خلال تدريب اليوم.

وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:

الحراس: كيبا أريزابالاجا - أندري لونين - فران.

الدفاع: داني كارفاخال - دافيد ألابا - ناتشو فيرنانديز - لوكاس فاسكيز - فران جارسيا - أنطونيو روديجير - فيرلان ميندي.

الوسط: جود بيلينجهام - توني كروس - لوكا مودريتش - إدواردو كامافينجا - فيديريكو فالفيردي - أوريلين تشواميني - داني سيبايوس.

الهجوم: فينيسيوس جونيور - رودريجو - خوسيلو - براهيم دياز.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 15 نقطة وبفارق نقطة عن برشلونة وجيرونا صاحبا الصدارة.