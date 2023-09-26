قائمة ريال مدريد - عودة فينيسيوس وكارفاخال لمواجهة لاس بالماس

الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023 - 16:19

كتب : FilGoal

داني كارفاخال - ريال مدريد ضد ريال سوسيداد

أعلن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد قائمة فريقه التي ستلعب ضد لاس بالماس.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة لاس بالماس في الجولة السابعة من الدوري الإسباني.

وشهدت القائمة عودة فينيسيوس جونيور وداني كارفاخال بعد تماثلهما للشفاء، بينما استمر غياب أردا جولير الذي تعرض لإصابة جديدة خلال تدريب اليوم.

أخبار متعلقة:
مساعد كلوب: صلاح قادر على قيادة ليفربول بدون شارة القائد مصطفى محمد: أتدرب دائما على الركلات الثابتة.. ولم أحقق أي شيء حتى الآن التشكيل - تغيير وحيد في اختيارات بلدية المحلة.. وفادي فريد يقود هجوم سموحة

وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:

الحراس: كيبا أريزابالاجا - أندري لونين - فران.

الدفاع: داني كارفاخال - دافيد ألابا - ناتشو فيرنانديز - لوكاس فاسكيز - فران جارسيا - أنطونيو روديجير - فيرلان ميندي.

الوسط: جود بيلينجهام - توني كروس - لوكا مودريتش - إدواردو كامافينجا - فيديريكو فالفيردي - أوريلين تشواميني - داني سيبايوس.

الهجوم: فينيسيوس جونيور - رودريجو - خوسيلو - براهيم دياز.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 15 نقطة وبفارق نقطة عن برشلونة وجيرونا صاحبا الصدارة.

ريال مدريد فينيسيوس جونيور كارفاخال لاس بالماس الدوري الإسباني
نرشح لكم
بعد خوض أول مران منذ شهرين.. إصابة موهبة ريال مدريد مؤتمر أنشيلوتي: الانتقادات مبالغ فيها.. والثلاثي العائد من الإصابة جاهز للمشاركة دفعة ثلاثية لريال مدريد قبل مواجهة لاس بالماس ماركا: سلبيات الدربي مدريد تتوالى.. بيريز يفقد الثقة في الفريق مؤتمر تشافي: عن خسارة ريال مدريد في الدربي والصدارة وعن أفضل مركز لجوندوجان أنشيلوتي: أتحمل مسؤولية الخسارة من أتليتكو مدريد.. كنا فريقا هشا لا ريمونتادا اليوم.. أتليتكو يحسم دربي مدريد بثلاثية انتهت الدوري الإسباني - أتليتكو مدريد (3)-(1) ريال مدريد
أخر الأخبار
بعد خوض أول مران منذ شهرين.. إصابة موهبة ريال مدريد 3 دقيقة | الدوري الإسباني
قائمة ريال مدريد - عودة فينيسيوس وكارفاخال لمواجهة لاس بالماس 24 دقيقة | الدوري الإسباني
مساعد كلوب: صلاح قادر على قيادة ليفربول بدون شارة القائد 46 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري المصري - بلدية المحلة (0)-(0) سموحة.. هدف غير محتسب 54 دقيقة | الدوري المصري
مصطفى محمد: أتدرب دائما على الركلات الثابتة.. ولم أحقق أي شيء حتى الآن ساعة | الكرة الأوروبية
التشكيل - تغيير وحيد في اختيارات بلدية المحلة.. وفادي فريد يقود هجوم سموحة ساعة | الدوري المصري
الجزائر تسحب ملف الترشح لاستضافة أمم إفريقيا 2025 و2027 ساعة | الكرة الإفريقية
في الجول يحصد جائزة دبي كأفضل منصة إخبارية رياضية في الوطن العربي ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول تفاصيل المشادة مع بيراميدز.. وموقف فتح الله 2 انتهت برونزية مونديال السلة - الأهلي (74)-(81) جولدن بولز.. الأحمر ينهي رابعا 3 خبر في الجول – عرضان من الهلال والشباب لـ كولر.. وموقف مدرب الأهلي 4 مؤتمر أوسوريو - لم أخطئ في اللاعب المصري ولم أتعرض للأديان.. و"الشيشة" حقيقة ولكن