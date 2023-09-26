انتهت في الدوري المصري - بلدية المحلة (0)-(2) سموحة.. 3 نقاط ثمينة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة بلدية المحلة ضد سموحة في الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

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نهاية المباراة

ق79 لاعبو بلدية المحلة يطالبون بالحصول على ركلة جزاء

ق56 جووووول عمرو قلاوة يسجل الثاني من ركلة جزاء

ق54 ركلة جزاء لفادي فريد وطرد محمد عبد الرازق

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق43. جوووول أول لسموحة عن طريق أحمد خالد بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ق25. هدف غير محتسب لسمحة عن طريق مصطفى البدري يسبب وجوده في وضعية تسلل.

ق22. تسديدة قوية من حمدي علاء تمر فوق المرمى بقليل.

ق16. الهدف الأول يضيع من مصطفى البدري بتسديدة من داخل منطقة الجزاء تأتي بجوار المرمى.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل.