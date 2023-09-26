مصطفى محمد: أتدرب دائما على الركلات الثابتة.. ولم أحقق أي شيء حتى الآن

الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023 - 15:43

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - نانت - لوريان

شدد مصطفى محمد لاعب نانت على أنه يتدرب على الركلات الثابتة بشكل دائم ليحسن من مستواه.

مصطفى محمد

النادي : نانت

نانت

وسجل مصطفى هدفا رائعا من ركلة ثابتة في فوز فريقه على لوريان بالجولة الخامسة من الدوري الفرنسي.

وقال محمد عبر حساب نانت على تويتر: "درسنا لوريان بشكل جيد وعرفنا إيجابياتهم وسلبياتهم التي من الممكن استغلالها وتمكنا من ذلك بالفعل لتسجيل الأهداف".

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وتابع "كل شيء يحتاج إلى تدريب ولا شيء يأتي بسهولة، عقب كل مران كنت أتدرب على الركلات الثابتة وركلات الترجيح والتسديدات من خارج منطقة الجزاء لذلك لا شيء يأتي بالصدفة".

وأضاف "الجماهير دائما ما تحب اللاعبين الذين يعطون 100% من الأداء داخل الملعب لذلك أحاول تقديم كل ما لدي وأرى أنني لم أحقق أي شيء بعد ولا زلت بحاجة للتحسن وتسجيل المزيد من الأهداف ومساعدة الفريق وطموح الفريق هو احتلال مركز جيد بالدوري".

ووصل مصطفى محمد إلى هدفه الخامس مع نانت في الدوري الفرنسي منذ بداية الموسم ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الهدافين خلف كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان صاحب الـ 7 أهداف.

مصطفى محمد نانت الدوري الفرنسي
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