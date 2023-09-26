التشكيل - تغيير وحيد في اختيارات بلدية المحلة.. وفادي فريد يقود هجوم سموحة

الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023 - 15:17

كتب : FilGoal

يوسف حسن - بلدية المحلة

أعلن كل من أحمد عبد الرؤوف مدرب بلدية المحلة وأحمد سامي مدرب سموحة تشكيل فريقيهما للمباراة التي ستجمع بينهما بعد قليل.

ويلتقي بلدية المحلة مع سموحة على ملعب غزل المحلة في الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

وشهد تشكيل بلدية المحلىة تغيير وحيد عن المباراة السابقة بدخول عبد الرحمن اللاهوني بدلا من عبد الرحمن حماد.

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وجاءت التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: محمود ماهر.

الدفاع: حسام حسن – محمد عبد الرازق – محمد صابر – أحمد رضا.

الوسط: عبد الرحمن اللاهوني – ماجد هاني – يوسف حسن.

الهجوم: عبد الناصر محمد – حسام أشرف – عبد الرحمن سمانة.

ويبدأ سموحة بثلاثي هجومي مكون من فادي فريد ومصطفى البدري ولحسن دهدوه.

وجاء تشكيل سموحة بالكامل كالتالي:

الحارس: الهاني سليمان.

الدفاع: شريف رضا – محمد مغربي– أحمد حكم – محمود وحيد.

الوسط: حمدي علاء – عمرو قلاوة – أحمد خالد.

الهجوم: لحسن دهدوه – فادي فريد – مصطفى البدري.

وحقق بلدية المحلة الفوز في المباراة الأولى في المباراة الأولى على المقاولون العرب، بينما تعادل سموحة مع الجونة.

بلدية المحلة سموحة الدوري المصري
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