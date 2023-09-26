في الجول يحصد جائزة دبي كأفضل منصة إخبارية رياضية في الوطن العربي

الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023 - 14:57

كتب : محمود صلاح

موقع في الجول يفوز بجائزة أفضل منصة إخبارية رياضية

حصد موقع FilGoal.com جائزة منتدى الإعلام العربي في دبي كأفضل منصة إخبارية رياضية في الوطن العربي لعام 2023.

وتسلم أحمد فوزي العريان الجائزة في الحفل الذي نظمه منتدى الإعلام العربي ونادي دبي للصحافة.

وتعد هذه هي المرة الثانية التي يحصد فيها FilGoal.com الجائزة بعدما فاز بها في عام 2018.

ويقام المنتدى بشكل سنوي لتكريم المنصات والصحف والبرامج في مختلف البلدان العربية.

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