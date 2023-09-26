مؤتمر أنشيلوتي: الانتقادات مبالغ فيها.. والثلاثي العائد من الإصابة جاهز للمشاركة

يرى كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد أن فريقه يتعرض لانتقادات مبالغ فيها مقارنة بالنتائج التي يحققها منذ بداية الموسم.الانتقا

وخسر ريال مدريد من أتليتكو مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدف على ملعب ميتروبوليتانو في الجولة السادسة من الدوري الإسباني.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة لاس بالماس غدا الأربعاء على ملعب سانتياجو برنابيو.

وقال أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي: "كل فريقه له صفاته ولاس بالماس يلعب كرة قدم جيدة، يريدون الاستحواذ على الكرة ولكن نحن نفكر في الفوز بالمباراة وإظهار رد فعل سريع على الخسارة من أتليتكو مدريد".

واستمر "النقد جزء لا يتجزأ من عملي وعندما تدرب ريال مدريد ولا تسير الأمور على ما يرام فمن المنطقي أن تزيد ولكن هذا لا يؤثر علي ومع ذلك يجب أن أعيد تقييم الأشياء التي لا نقو بها بشكل جيد".

وواصل "حتى المباراة الماضية كنا نسير بشكل جيد ويجب أن نستمر على ذلك، كل خطة لها نقاط ضعف وخطتنا الحالية ليست مثالية ولكن أيضا الأمر ينطبق على 4-3-3 التي تسمح لنا بالضغط أكثر ولكن يمكن إخراجنا فيها من مراكزنا وحاليا نحن نعمل على الأمر ويمكن حله".

وعن حالة كارفاخال وأردا جولير وفينيسيوس قال: "متاحون ويرسلون علامات إيجابية ولكن سأقيم عدد دقائق كل فرد منهم".

وأكمل "أردا متاح ويحتاج إلى الدقائق ولكن فقط بحاجة إلى الاعتياد على اللعب مع الفريق وأن يتحسن أكثر بدنيا ولكنه بخير الآن وفي هذا الوقت قد أظهر بالفعل أن موهبة استثنائية تسير في دمائه".

وشدد "الجميع يمكنهم إبداء الآراء وجميعها تستحق الاحترام ولكن لا أستطيع الخوض في هذا، يجب علي أن أقيم الأمور بشكل أكثر توازنا ولحسن الحظ على موجود في جيناتي لأنني إنسان هادئ ولدي القدرة على تحليل الأمور، والتشكيك في فريق حقق الفوز في 6 مباريات من أصل 7 أمر مبالغ فيه".

وأردف "توني كروس ولوكا مودريتش يمكنهم اللعب في أي طريقة لعب وأي نسق بالعالم بسبب جودتهما والخبرة التي يتمتعان بها".

وأضاف "المراكز الجديدة لفينيسيوس ورودريجو؟ الأخطاء التي يرتكبها المدربين الشباب هي إعطاء تعليمات مبالغ فيها عن اللاعبين أثناء امتلاك الكرة، أنا من المدرسة القديمة أحب إعطاء اللاعبين مساحة أكبر للإبداع، بالطبع يجب أن نبقى مركزين ولكن يجب ألا نتغافل أمر الإبداع وإذا أراد رودريجو وفينيسيوس الهجوم من الجناح لن أخبرهم بعكس ذلك أبدا".

وأتم "طرح اسم تشابي ألونسو لتدريب ريال مدريد؟ أعرفه بشكل جيد لأنني دربته، لديه معلومات هائلة عن كرة القدم ويقوم بعمل رائع مع باير ليفركوزن وأتمنى أن يدرب ريال مدريد في يوما ما سواء كان هو أو أربيليوا أو راؤول لأنني أحبهم كثيرا".

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 15 نقطة وبفارق نقطة عن برشلونة وجيرونا صاحبا الصدارة.