طاقم تحكيم غاني لمباراة الزمالك وأرتا سولار

أخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم نادي الزمالك بتعيين طاقم تحكيم بقيادة الغاني دانيال لاريا لإدارة مباراة الفريق الأبيض ضد أرتا سولار 7 الجيبوتي.

ويلعب الزمالك ضد أرتا سولار يوم السبت المقبل في إياب دور الـ32 للكونفدرالية الإفريقية، في المباراة التي تقام على استاد القاهرة.

ويتولى دانيال لاري نيي إدارة المباراة ويعاونه كل من كواسي برووبي ورولاند نيي آدي، بالإضافة إلى شارلز بولو حكما رابعا والطاقم بالكامل من غانا.

ويراقب المباراة عمر جمعة عبد الصادق من ليبيا، والزامبي ستانلي هاشيوا مراقبا للحكام.

بالإضافة إلى الدكتور محمد سلطان ليكون المسؤول الطبي في المباراة.

وسبق للحكم الغاني دانيال لاري إدارة مباراتين للزمالك في بطولة الكونفدرالية عام 2019، الأولى أمام نصر حسين داي الجزائري وانتهت بالتعادل 1-1، والثانية ضد جورماهيا الكيني وفاز فيها الأبيض برباعية دون رد.

وكان الزمالك خسر مبراة الذهاب أمام أرتا سولار في جيبوتي بهدفين دون رد.