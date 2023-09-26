مران الزمالك - فتوح يشارك في جزء من التقسيمة الفنية.. وراحة لـ حسام عبد المجيد

استأنف الزمالك مران الفريق صباح اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بقمر النادي بميت عقبة.

وخاض اللاعبين الذين شاركوا في مواجهة المقاولون تدريبات تأهيلية واستشفائية على هامش المران.

وحصل حسام عبد المجيد على راحة من التدريبات بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة المقاولون حتى يخضع للمزيد من الفحوصات الطبية.

وخاض اللاعبين الذين لم يشاركوا في المباراة تدريبات قوية وركز الجهاز الفني على رفع معدلات اللياقة البدنية لديهم.

وشارك أحمد فتوح في جزء من التقسيمة الفنية بعد أن تماثل للشفاء من الإصابة التي تعرض لها.

واستمر عبد الله جمعة في خوض تدريبات تأهيلية خاصة على هامش المران لتجهيزه للمشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة.

وتعادل الزمالك أمس الإثنين مع المقاولون العرب بهدفين لكل فريق على استاد القاهرة في الجولة الثانية من الدوري المصري.

ويستعد الزمالك لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي يوم السبت المقبل في إياب دور الـ 32 من كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الفريق الجيبوتي بهدفين دون مقابل على ملعبه.