رقم جديد في المساهمات التهديفية لـ زيزو مع الزمالك

واصل أحمد سيد "زيزو" لاعب الزمالك مشاركته في أهداف فريق بمختلف البطولات سواء بالتسجيل أو الصناعة.

وصنع زيزو هدف الزمالك في شباك المقاولون العرب والذي سجله يوسف إبراهيم "أوباما".

وتعادل الزمالك مع المقاولون العرب بهدف لكل فريق في الجولة الثانية من الدوري.

وجاء هدف الزمالك بعد عرضية من مصطفى شلبي حولها زيزو بالرأس لتصل إلى أوباما ويضعها في الشباك الصفراء.

وتعد هذه أول مشاركة تهديفية من زيزو مع الزمالك الموسم الجاري، بعدما غاب عن مباراة الجولة الأولى ضد بيراميدز للإصابة.

كما أن هذا الهدف هو رقم 54 الذي يصنعه زيزو مع الزمالك في مختلف البطولات.

ليكون بذلك وصل للمساهمة التهديفية رقم 117 له بالقميص الأبيض، بواقع 63 هدفا و54 صناعة.

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