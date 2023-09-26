خدمة في الجول - إقبال ضخم على تذاكر مباريات كأس العالم للأندية بمشاركة الأهلي

الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023 - 13:34

كتب : FilGoal

الأهلي - ريال مدريد

طرح الاتحاد الدولي لكرة القدم يوم الثلاثاء تذاكر مباريات كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في المملكة العربية السعودية بمشاركة الأهلي.

ومن المنتظر أن يلعب الأهلي أولى مباريات ضد الفائز من اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي.

وذكر الاتحاد الدولي عبر موقعه أن التذاكر سيتم طرحها في الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

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وفور طرح التذاكر حاول مئات الآلاف من الجماهير الحصول على التذاكر.

فبعد دقيقتين فقط من طرح التذاكر كان المشهد كالتالي:

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ومع مرور الدقائق زاد عدد الراغبين في شراء التذاكر ليصبح كالتالي:

وتزيد الأعداد مع مرور الدقائق.

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في المرحلة الأولى من بيع تاتذاكر طُرحت 3 أنواع من التذاكر:

1- تذاكر لمباراة محددة

2- باقة تذاكر خاصة بالملعب (حزمة خاصة بملعب الجوهرة المشعة وحزمة خاصة بملعب الأمير عبد الله الفيصل)

3- باقة كل المباريات

علما بأن تذاكر ذوي الإعاقة لمستخدمي الكراسي المتحركة، وتذاكر الوصول السهل العادية، وتذاكر الوصول السهل بسَعة - متاحة عند الطلب.

ومن المقرر أن يكون هناك 3 مراحل لبيع تذاكر كأس العالم للأندية، حيث سيتم طرح المزيد من التذاكر في المرحلة الثانية والثالثة خلال شهري أكتوبر ونوفمبر على التوالي.

وتحمل مباراة الأهلي الأولى رقم 2 على موقع الحجز الإلكتروني.

وإليكم أسعار التذاكر

الدرجة الأولى 100 ريال

الدرجة الثانية 75 ريال

الدرجة الثالثة 40 ريال

ذوي الاحتياجات الخاصة 40 ريال

وسيتم طرح التذاكر على دفعات خلال الأيام المقبلة.

وتقام المباراة بين الأهلي والفائز من مواجهة اتحاد جدة وأوكلاند يوم 15 ديسمبر في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

وسيكون بإمكان الجماهير حجز التذاكر بداية من غدا عند فتح باب الحجز.

ويمكنكم الحجز من خلال الرابط

الأهلي كأس العالم للأندية
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