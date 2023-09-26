تلقي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد دفعة ثلاثية لريال مدريد قبل مواجهة لاس بالماس بعودة بعض المصابين.

ويلعب ريال مدريد ضد لاس بالماس يوم الأربعاء ضمن الجولة السابعة من الدوري الإسباني.

وشهدت تدريب الثلاثاء الصباحي عودة فينيسيوس جونيور وداني كارباخال وأردا جولير للتدريبات الجماعية.

وكان ريال مدريد قد أعلن استبعاد فينيسيوس جونيور من الدربي أمام أتلتيكو مدريد يوم الأحد بسبب آلام في المعدة.

وكان الجناح البرازيلي جاهزا للعودة للملاعب بعد ما تعرض لإصابة أمام سيلتا فيجو في منافسات ليجا.

وتعرض فينيسيوس لإصابة استبدل على إثرها خلال مواجهة سيلتا فيجو التي انتهت بفوز ريال مدريد بهدف دون مقابل.

فينيسيوس شعر بألم في العضلة الخلفية خلال الشوط الأول ليتم استبداله ويحل خوسيلو بديلا له.

وفسدت آلام المعدة عودة فينيسيوس في الدربي بعد الشفاء مع الإصابة في العضلة الخلفية.

وغاب فينيسيوس عن مباريات خيتافي ووريال سوسيداد في الدوري الإسباني، ويونيون برلين في دوري أبطال أوروبا.

بينما غاب كارباخال لمدة أسبوع بسبب إصابة عضلية.

وقتها قال أنشيلوتي عن حالته: "يعاني فقط من حمل زائد، سيرتاح وسنجري بعض الفحوصات ولكنه يشعر أنه بخير ونعتقد أن الأمر ليس كبيرا".

وغاب اللاعب الإسباني عن مواجهتي يونيون برلين وأتليتكو مدريد بسبب الإصابة.

كما أكد المدرب الإيطالي وقتها أن "أردا جولير يتعافى بشكل جيد وبلا مشاكل وسينضم للتدريبات مع الفريق".

وكان ريال مدريد قد أعلن في نهاية يوليو الماضي إصابة لاعبه الجديد أردا جولير في الغضروف المفصلي بالركبة اليمنى.

وانضم اللاعب التركي لريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية قادما من فنربخشة بعد صراع مع غريمه برشلونة.

ولم يشارك جولر مع ريال مدريد في أي مباراة منذ الانضمام للفريق بسبب الإصابة.

وبذلك تقلصت قائمة المصابين في ريال مدريد لتشمل الثنائي المصاب بقطع في الرباط الصليبي، تيبو كورتوا وإيدير ميليتاو.

video:1