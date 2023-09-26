عبد الله جورج يعلن انسحابه من انتخابات الزمالك

أعلن عبد الله جورج انسحابه من انتخابات نادي الزمالك ليكون أول المعتذرين عن عدم استكمال السباق الانتخابي.

جورج أشار إلى أن انسحابه من الانتخابات يأتي بسبب دعمه لقائمة حسين لبيب وأحمد سليمان وبسبب محاولة البعض استدراجه لقائمة أخرى.

وكتب جورج عبر حسابه على فيسبوك:

السادة أعضاء الجمعية العمومية والجمهور العظيم

تتويجا لمعركة استمرت تسع سنوات تمت استعادة نادي الزمالك الي ابنائه.

منذ تم الاعلان عن اجراء الانتخابات حددت هدفًا بعدم عودة اي من المجلس السابق او اتباعه والمحسوبين عليه الي المجلس المنتخب الجديد

والسعي لتكوين جبهة متماسكة من الشرفاء القادرين على قياده النادي الي عهد جديد

وفي سبيل ذلك الهدف النبيل تمكنت بتوفيق الله مع عدد من مجبي النادي المخلصين من الجمع بين الكابتن حسين لبيب والكابتن احمد سليمان في قائمة واحدة تجنبا لتفتيت الأصوات الانتخابية وترسيخا لمبدأ المصلحة العامة تفوق المصلحة الخاصة

ثم تقدمت بأوراق ترشحي للانتخابات للتواجد بالقرب من الأحداث والمساهمة في إعادة النادي الى الطريق الصحيح

منذ اعلاني دخول الانتخابات لم تتوقف محاولات استقطابي لتكوين جبهة او تحالف ضد القائمة الموحدة مما يتعارض مع اعلاء المصلحة العامة

ولذلك فأنني وبعد دراسة الموقف والتشاور مع عدد من القامات ومحبي النادي. ورغم ان المؤشرات كانت تؤكد قدرتي على المنافسة الانتخابية والفوز بمقعد مجلس الإدارة

الا ان الرأي ومن موقف القوة استقر على تقديم نموذج فعلي لتطبيق قيم الايثار وتوحيد الصف لأعلاء مصلحه النادي وجعل شعار الزمالك اولا حقيقة واقعه

لذلك اتخذت القرار بالاعتذار عن استكمال الانتخابات مع تقديم الدعم والتأييد الكامل للقائمة الموحدة كاملة برئاسة حسين لبيب لاسيما بعد مناقشه ودراسة افكارها وخطط عملها بحسبانها الاولى والاجدر لقياده النادي في هذه المرحلة الفارقة من تاريخه

اخيرا...انني إذا اسجد لله شكرا لما لمسته من حب ودعم اعضاء الجمعية العمومية منذ اعلان ترشحي للانتخابات

فأنني اعاهدهم ان ابقي ما احياني الله في خدمه النادي وجماهيره واعضائه استمرار لمسيره العائلة التي امتدت لعقود في حب نادي الزمالك

والله ولي التوفيق

د. عبد الله جورج سعد

رقم العضوية ١٦

وتقام الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد للزمالك يوم 20 أكتوبر المقبل.