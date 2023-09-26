خبر في الجول - اختبار طبي لتحديد موقف صلاح محسن من مباراة العودة ضد سانت جورج

يخضع صلاح محسن مهاجم الأهلي لاختبار طبي من أجل تحديد موقفه من المشاركة في مباراة سان جورج.

صلاح محسن النادي : الأهلي الأهلي

وعلم FilGoal.com أن صلاح محسن اشتكى من آلام في العضلة الأمامية خلال مران أمس الأحد.

ولذلك قرر الجهاز الطبي في الأهلي برئاسة أحمد جاب الله خضوع اللاعب لاختبار لتحديد مدى إصابته وموقفه من المباراة المقبلة.

ويلعب الأهلي ضد سانت جورج الإثيوبي يوم الجمعة المقبل في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا، في المباراة التي تقام على استاد القاهرة.

وفاز الأهلي في مباراة الذهاب الخاصة بالفريق الإثيوبي والتي أقيمت أيضا في القاهرة بثلاثة أهداف دون رد.

وسجل ثلاثية الأهلي في المباراة حسين الشحات هدفين، وهدف من البديل أحمد عبد القادر.

وشارك صلاح محسن في الشوط الثاني من المباراة عندما دخل الملعب بدلا من محمود عبد المنعم "كهربا".

وعاد صلاح محسن إلى الأهلي بداية الموسم الجاري بعد نهاية إعارته مع سيراميكا كليوباترا.