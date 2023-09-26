غزل المحلة يعلن إصابة سيد الشبراوي بقطع في الرباط الصليبي
الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023 - 11:00
كتب : FilGoal
أعلن نادي غزل المحلة إصابة لاعبه سيد الشبراوي بقطع في الرباط الصليبي.
السيد الشبراوي
النادي : غزل المحلة
وأشار خالد الجميزي طبيب الفريق إلى أن الأشعة التي أجراها اللاعب قد أثبتت إصابته.
وتعرض الشبراوي للإصابة خلال مواجهة بني عبيد الودية قبل انطلاق الموسم.
ويلعب الشبراوي مع غزل المحلة منذ عام 2021 بعد أن انضمه من صفوف الإنتاج الحربي.
وشارك الشبراوي في 13 مباراة مع المحلة بالموسم الماضي.
ويشارك غزل المحلة في دوري المحترفين بعد هبوطه من الدوري المصري الممتاز في الموسم الماضي.
ويبدأ المحلة مشواره في دوري المحترفين بمواجهة جمهورية شبين مساء اليوم على ملعب الأخير.
نرشح لكم
اتحاد الكرة يطاب أندية الدرجة الثانية والثالثة بتوثيق عقودهم دوري المحترفين - حصاد الجولة الأولى.. 3 ضربات جزاء وحالتي طرد ومعدل تهديفي جيد دوري المحترفين - انتصار طنطا ووادي دجلة بهدف قاتل.. حرس الحدود يفوز على أبو قير للأسمدة بدوري المحترفين ببطاقة حمراء وبدون أهداف.. السكة الحديد يتعادل مع لافيينا في افتتاح دوري المحترفين قبل انطلاق النسخة الأولى.. كل ما تريد معرفته عن دوري المحترفين الطويلة لـ في الجول: سعيد عبد العزيز مدربا للنجوم وليد خليل رئيسا لشركة الكرة بغزل المحلة