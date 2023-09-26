غزل المحلة يعلن إصابة سيد الشبراوي بقطع في الرباط الصليبي

أعلن نادي غزل المحلة إصابة لاعبه سيد الشبراوي بقطع في الرباط الصليبي.

السيد الشبراوي النادي : غزل المحلة غزل المحلة

وأشار خالد الجميزي طبيب الفريق إلى أن الأشعة التي أجراها اللاعب قد أثبتت إصابته.

وتعرض الشبراوي للإصابة خلال مواجهة بني عبيد الودية قبل انطلاق الموسم.

ويلعب الشبراوي مع غزل المحلة منذ عام 2021 بعد أن انضمه من صفوف الإنتاج الحربي.

وشارك الشبراوي في 13 مباراة مع المحلة بالموسم الماضي.

ويشارك غزل المحلة في دوري المحترفين بعد هبوطه من الدوري المصري الممتاز في الموسم الماضي.

ويبدأ المحلة مشواره في دوري المحترفين بمواجهة جمهورية شبين مساء اليوم على ملعب الأخير.