في بيان رسمي.. الزمالك يطالب بإعادة مباراة المقاولون

الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023 - 10:48

كتب : أحمد شوقي صلاح

الزمالك - بيان رسمي

أصدر نادي الزمالك بيانا رسميا يطالب خلاله بإعادة مباراة المقاولون العرب في الدوري المصري وذلك بسبب ما شهدته المواجهة من حالات تحكيمية وفقا لما ذكره الأبيض.

وكان FilGoal.com كشف في وقت سابق عن مخاطبة الزمالك لاتحاد الكرة ورابطة الأندية المصرية من أجل إعادة المباراة.

وتقدم الزمالك باحتجاج ضد أمين عمر حكم المباراة من خلال خطاب رسمي إلى اتحاد الكرة ورابطة الأندية، وذلك وفقا لما ذكره عبد الواحد السيد مدير الكرة في الزمالك لـFilGoal.com.

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وكان الزمالك تعادل أمام المقاولون بهدف لكل منهما ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق ما جاء في خطاب الزمالك إلى اتحاد الكرة من طلبات وهي:

إعادة مباراة المقاولون العرب وفقا إلى اللائحة نظرا لتأثير الأخطاء التحكيمية على نتيجة اللقاء بالإضافة إلى وجود أخطاء في تطبيق القانون.

إحالة الحكم أمين عمر إلى التحقيق.

عدم إسناد أي مباراة أخرى للزمالك للحكم أمين عمر.

وجاء بيان الزمالك الرسمي كالآتي:

وقال عبد الواحد السيد لـ FilGoal.com: "التقدم باحتجاج ضد أمين عمر بسبب حديثه مع حكم تقنية الفيديو بشأن ركلة الجزاء التي لم يحتسبها للفريق وسنرفق تسجيل الواقعة مع الاحتجاج".

وأضاف "الحكم أشهر ست بطاقات صفراء للاعبي الزمالك في المباراة وتعمد إرهاب لاعبي الفريق، كما احتسب وقت بدل من الضائع أكثر من الوقت الذي أعلن عنه في نهاية المباراة".

وشدد عبد الواحد السيد "سنطالب باستبعاد أمين عمر حكم مباراة اليوم من إدارة مباريات الزمالك في المستقبل بسبب تحامله على الفريق.

واختتم تصريحاته "الهدف الذي تعادل به المقاولون العرب جاء من لمسة يد واضحة على أحد لاعبي المنافس قبل أن تسكن الكرة شباك الزمالك، ولم يقم حكم تقنية الفيديو باستدعاء الحكم".

وتأجل فوز الزمالك والمقاولون العرب الأول في الموسم الجاري من مسابقة الدوري.

وكان الزمالك قد تعادل أمام بيراميدز في الجولة الافتتاحية بهدفين لكل منهما.

بينما بلدية المحلة ألحق بالمقاولون العرب الهزيمة في الجولة الافتتاحية بهدفين دون مقابل.

ورفع الزمالك رصيده إلى نقطتين من تعادلين في أول جولتين بالدوري.

الزمالك الدوري المصري المقاولون
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