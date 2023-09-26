مواعيد مباريات الثلاثاء - الدوري المصري والإسباني.. وكأس الرابطة الإنجليزية
الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023 - 10:47
كتب : FilGoal
تستأنف اليوم مباريات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز بمواجهتين.
ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة.
الدوري المصري
بلدية المحلة × سموحة.. 4:00 مساء - أون تايم سبورتس 2.
مودرن فيوتشر × الداخلية.. 7:00 مساء - أون تايم سبورتس.
الدوري الإسباني
إشبيلية × ألميريا.. 8:00 مساء - بي إن سبورتس 3.
ريال مايوركا × برشلونة.. 10:30 مساء - بي إن سبورتس 3.
الدوري الإيطالي
يوفنتوس × ليتشي.. 9:45 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.
الدوري الفرنسي
ليل × ريمس.. 8:00 مساء - بي إن سبورتس 4.
دوري المحترفين المصري
طنطا × راية.. 4:00 مساء.
دكرنس × وي.. 4:00 مساء.
جمهورية شبين × غزل المحلة.. 4:00 مساء.
بروكسي × القناة.. 4:00 مساء.
وادي دجلة × مصر للمقاصة.. 4:00 مساء.
كأس الرابطة الإنجليزية
مانشستر يونايتد × كريستال بالاس.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 5.
إبسويتش تاون × ولفرهامبتون.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس 2.
كأس خادم الحرمين الشريفين
الخلود × الاتحاد.. 9:00 مساء - SSC سبورتس 1.
العين × الأهلي.. 6:00 مساء - SSC سبورتس 1.
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