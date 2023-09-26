مواعيد مباريات الثلاثاء - الدوري المصري والإسباني.. وكأس الرابطة الإنجليزية

وفاة عادل الشوربجي رئيس لجنة التظلمات باتحاد الكرة

خبر في الجول - اختبار طبي لتحديد موقف صلاح محسن من مباراة العودة ضد سانت جورج

في بيان رسمي.. الزمالك يطالب بإعادة مباراة المقاولون

خبر في الجول - الزمالك يطالب بإعادة مباراة المقاولون

بعد التعثر في أول جولتين.. رقم سلبي يحدث لـ الزمالك لأول مرة منذ 30 عاما

عبد الواحد السيد يكشف لـ في الجول أسباب تقدم الزمالك باحتجاج ضد أمين عمر

أبو السعود: مباراة الكأس التي خسرناها أمام الزمالك كانت الحافز لنا

تصفيات أمم إفريقيا سيدات - السنغال تتأهل لمواجهة مصر في المرحلة الأخيرة