مواعيد مباريات الثلاثاء - الدوري المصري والإسباني.. وكأس الرابطة الإنجليزية

الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023 - 10:47

كتب : FilGoal

روبرت ليفاندوفسكي - برشلونة

تستأنف اليوم مباريات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز بمواجهتين.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة.

الدوري المصري

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بلدية المحلة × سموحة.. 4:00 مساء - أون تايم سبورتس 2.

مودرن فيوتشر × الداخلية.. 7:00 مساء - أون تايم سبورتس.

الدوري الإسباني

إشبيلية × ألميريا.. 8:00 مساء - بي إن سبورتس 3.

ريال مايوركا × برشلونة.. 10:30 مساء - بي إن سبورتس 3.

الدوري الإيطالي

يوفنتوس × ليتشي.. 9:45 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.

الدوري الفرنسي

ليل × ريمس.. 8:00 مساء - بي إن سبورتس 4.

دوري المحترفين المصري

طنطا × راية.. 4:00 مساء.

دكرنس × وي.. 4:00 مساء.

جمهورية شبين × غزل المحلة.. 4:00 مساء.

بروكسي × القناة.. 4:00 مساء.

وادي دجلة × مصر للمقاصة.. 4:00 مساء.

كأس الرابطة الإنجليزية

مانشستر يونايتد × كريستال بالاس.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 5.

إبسويتش تاون × ولفرهامبتون.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس 2.

كأس خادم الحرمين الشريفين

الخلود × الاتحاد.. 9:00 مساء - SSC سبورتس 1.

العين × الأهلي.. 6:00 مساء - SSC سبورتس 1.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل

الدوري الإسباني الدوري المصري كأس الرابطة الإنجليزية كأس السعودية
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