خبر في الجول - الزمالك يطالب بإعادة مباراة المقاولون

طالب الزمالك في خطابه المرسل إلى اتحاد الكرة ورابطة الأندية المصرية المحترفة إعادة مباراته أمام المقاولون العرب.

وتقدم الزمالك باحتجاج ضد أمين عمر حكم المباراة من خلال خطاب رسمي إلى اتحاد الكرة ورابطة الأندية، وذلك وفقا لما ذكره عبد الواحد السيد مدير الكرة في الزمالك لـFilGoal.com.

وكان الزمالك تعادل أمام المقاولون بهدف لكل منهما ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري.

ويكشف لكم FilGoal.com ما جاء في خطاب الزمالك إلى اتحاد الكرة من طلبات.

إعادة مباراة المقاولون العرب وفقا إلى اللائحة نظرا لتأثير الأخطاء التحكيمية على نتيجة اللقاء بالإضافة إلى وجود أخطاء في تطبيق القانون.

إحالة الحكم أمين عمر إلى التحقيق.

عدم إسناد أي مباراة أخرى للزمالك للحكم أمين عمر.

وقال عبد الواحد السيد لـ FilGoal.com: "التقدم باحتجاج ضد أمين عمر بسبب حديثه مع حكم تقنية الفيديو بشأن ركلة الجزاء التي لم يحتسبها للفريق وسنرفق تسجيل الواقعة مع الاحتجاج".

وأضاف "الحكم أشهر ست بطاقات صفراء للاعبي الزمالك في المباراة وتعمد إرهاب لاعبي الفريق، كما احتسب وقت بدل من الضائع أكثر من الوقت الذي أعلن عنه في نهاية المباراة".

وشدد عبد الواحد السيد "سنطالب باستبعاد أمين عمر حكم مباراة اليوم من إدارة مباريات الزمالك في المستقبل بسبب تحامله على الفريق.

واختتم تصريحاته "الهدف الذي تعادل به المقاولون العرب جاء من لمسة يد واضحة على أحد لاعبي المنافس قبل أن تسكن الكرة شباك الزمالك، ولم يقم حكم تقنية الفيديو باستدعاء الحكم".

وتأجل فوز الزمالك والمقاولون العرب الأول في الموسم الجاري من مسابقة الدوري.

وكان الزمالك قد تعادل أمام بيراميدز في الجولة الافتتاحية بهدفين لكل منهما.

بينما بلدية المحلة ألحق بالمقاولون العرب الهزيمة في الجولة الافتتاحية بهدفين دون مقابل.

ورفع الزمالك رصيده إلى نقطتين من تعادلين في أول جولتين بالدوري.