بعد التعثر في أول جولتين.. رقم سلبي يحدث لـ الزمالك لأول مرة منذ 30 عاما

الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023 - 00:14

كتب : FilGoal

محمد صبحي - يوسف أوباما - الزمالك

لم ينجح الزمالك في تحقيق انتصاره الأول بمسابقة الدوري المصري هذا الموسم بعد التعثر في أول جولتين.

وتعادل الزمالك في الجولة الافتتاحية أمام بيراميدز بهدفين لكل منهما، قبل أن يتعادل في الجولة الثانية ضد المقاولون العرب بهدف لكل منهما.

ولم يفشل الزمالك في تحقيق الفوز بأول جولتين في الدوري منذ 30 عاما وبالتحديد منذ موسم 93-94.

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وكان الزمالك في موسم 93-94 قد خسر الجولة الافتتاحية أمام المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف واحد.

بينما في الجولة الثانية تعادل الزمالك وقتها أمام بلدية المحلة بهدف لكل منهما.

وكان ذلك في سبتمبر 1993.

وحقق الأبيض انتصاره الأول في ذلك الموسم بالجولة الثالثة عندما تغلب على الأولمبي بهدفين مقابل هدف واحد، وأنهى الزمالك ذلك الموسم في المركز الثالث.

ويتكرر رقم الزمالك السلبي بالتعثر في أول جولتين بالدوري بعد 30 عاما.

ويلعب الزمالك مباراته المقبلة في الدوري أمام البنك الأهلي يوم 7 أكتوبر المقبل.

وحال تعثر الزمالك للمباراة الثالثة على التوالي، سيفشل في تحقيق الفوز بأول ثلاث مباريات لأول مرة منذ موسم 91-92.

وبالرغم من رقم الزمالك السلبي في موسم 91-92 إلا أن الأبيض نجح وقتها في التتويج بلقب الدوري.

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