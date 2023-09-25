عبد الواحد السيد يكشف لـ في الجول أسباب تقدم الزمالك باحتجاج ضد أمين عمر

كشف عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك عن أسباب قرار التقدم باحتجاج ضد أمين عمر حكم مواجهة المقاولون العرب.

وكان الزمالك قد تعادل أمام المقاولون بهدف لكل منهما ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري.

وقرر نادي الزمالك التقدم باحتجاج رسمي ضد أمين عمر حكم مواجهة الفريق ضد المقاولون العرب.

وقال عبد الواحد السيد لـ FilGoal.com: "التقدم باحتجاج ضد أمين عمر بسبب حديثه مع حكم تقنية الفيديو بشأن ركلة الجزاء التي لم يحتسبها للفريق وسنرفق تسجيل الواقعة مع الاحتجاج".

وأضاف "الحكم أشهر ست بطاقات صفراء للاعبي الزمالك في المباراة وتعمد إرهاب لاعبي الفريق، كما احتسب وقت بدل من الضائع أكثر من الوقت الذي أعلن عنه في نهاية المباراة".

وشدد عبد الواحد السيد "سنطالب باستبعاد أمين عمر حكم مباراة اليوم من إدارة مباريات الزمالك في المستقبل بسبب تحامله على الفريق.

واختتم تصريحاته "الهدف الذي تعادل به المقاولون العرب جاء من لمسة يد واضحة على أحد لاعبي المنافس قبل أن تسكن الكرة شباك الزمالك، ولم يقم حكم تقنية الفيديو باستدعاء الحكم".

وتأجل فوز الزمالك والمقاولون العرب الأول في الموسم الجاري من مسابقة الدوري.

وكان الزمالك قد تعادل أمام بيراميدز في الجولة الافتتاحية بهدفين لكل منهما.

بينما بلدية المحلة ألحق بالمقاولون العرب الهزيمة في الجولة الافتتاحية بهدفين دون مقابل.

ورفع الزمالك رصيده إلى نقطتين من تعادلين في أول جولتين بالدوري.

وكان أمين عمر حكم اللقاء قد رفض احتساب ركلة جزاء بعد استدعائه من تقنية الفيديو.

وأبلغ أمين عمر، حكمي تقنية الفيديو أنه ليس مقتنعا بركلة الجزاء ولذلك أمر باستئناف اللعب.