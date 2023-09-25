كرة سلة - الأهلي يدعم صفوف السيدات بالسنغالية فاتو

أعلن النادي الأهلي عن تدعيم صفوف فريق سيدات السلة بمحترفة سنغالية.

وكشف الأهلي عن ضم السنغالية فاتو دياني لتدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل.

وتبلغ فاتو دياني من العمر 27 عاما وتعتبر من العناصر الأساسية لمنتخب السنغال.

وحققت فاتو مع منتخب السنغال وصافة بطولة إفريقيا في نسختي 2019 و 2023.

وتشغل فاتو دياني مركز "السنتر".

وكان الأهلي قد حصد رباعية تاريخية الموسم الماضي.

وحصد فريق سيدات الأهلي ألقاب دوري السوبر ودوري المرتبط وكأس مصر وكأس السوبر.

وأنهت سيدات الأهلي الموسم الماضي بدون هزيمة.

وكان الأهلي قد أعلن الشهر الماضي تعاقده مع تمارا نادر السيد.

ويحق للأهلي التعاقد مع صفقة محلية واحدة كونه بطل النسخة الماضية من دوري السوبر.

ووفقا للائحة الاتحاد المصري لكرة السلة يحق لحامل لقب الدوري التعاقد مع صفقة محلية وحيدة.

تمارا هي ابنة نادر السيد لاعب منتخب مصر وحارس مرمى الزمالك والأهلي والمصري وكلوب بروج البلجيكي السابق.

وسبق لـ تمارا نادر السيد اللعب ضمن صفوف فريق كانجويرويس ميتشيلين البلجيكي.