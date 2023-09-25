تريزيجيه يشارك في خسارة طرابزون بـ ريمونتادا أمام هاتاي

شارك محمود حسن "تريزيجيه" لاعب منتخب مصر في خسارة فريقه طرابزون سبور أمام هاتاي سبور بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة السادسة من الدوري التركي.

تريزيجيه النادي : طرابزون سبور طرابزون سبور

ودخل تريزيجيه المباراة في الدقائق الأخيرة وقت تقدم فريقه، قبل أن يستطيع هاتاي تسجيل هدفين وقلب النتيجة وتحقيق الفوز.

ولعب تريزيجيه بداية من الدقيقة 83 وحتى النهاية.

تقدم طرابزون في الدقيقة 44 بهدف سجله إدين فيسكا، ثم أضاف بول أونواتشو الهدف الثاني في الدقيقة 62.

واستطاع فريق هاتاي تسجيل الهدف الأول له في الدقيقة 72 عن طريق ريجوبرتو ريفاس، ثم سجل ديديه لامكيل هدف التعادل في الدقيقة 88.

قبل أن يسجل النيجيري ديلي باشيرو هدف الفوز في الدقيقة 97.

الخسارة أوقفت رصيد طرابزون عند النقطة 9 في المركز السادس، وارتفع رصيد هاتاي إلى النقطة 10 في المركز الرابع.

وتعد هذه المباراة هي المشاركة الرابعة لـ تريزيجيه مع فريقه هذا الموسم في الدوري التركي.