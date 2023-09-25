كرة يد - التدعيمات مستمرة.. الخليج يضم لاعب فيزبريم وسان جيرمان السابق

واصل نادي الخليج السعودي تدعيم صفوفه من أجل منافسات كأس العالم لأندية كرة اليد "سوبر جلوب" والمقرر لها نوفمبر المقبل.

وأعلن الخليج عن ضم الصربي بيتار نيناديتش لاعب فيزبريم المجري وباريس سان جيرمان الفرنسي السابق.

ولعب نيناديتش ظهير أيسر منتخب صربيا مع فيزبريم خلال الفترة من 2018 وحتى 2023.

بينما انضم إلى باريس سان جيرمان في مارس الماضي حتى نهاية الموسم.

وكان الخليج قد أعلن منذ أيام تعاقده مع محمد ممدوح هاشم لاعب دائرة منتخب مصر.

وتأتي التدعيمات ضمن استعدادات الخليج لخوض منافسات كأس العالم للأندية.

وتستضيف مدينة الدمام السعودية البطولة خلال الفترة من 7 إلى 12 نوفمبر المقبل بمشاركة 12 ناديا.

وتقام القرعة في الساعة 12 من ظهر الخميس المقبل.

وجاء تصنيف القرعة كالآتي:

الوعاء الأول: الأهلي (مصر)، ماجديبورج (ألمانيا)، كيلسي (بولندا)، نادي الكويت (الكويت).

الوعاء الثاني: الخليج (السعودية)، سان فرناندو إتش بي (الأرجنتين)، نادي النجمة (البحرين)، النور (السعودية).

الوعاءالثالث: برشلونة (إسبانيا)، فوكس برلين (ألمانيا)، جامعة كوينزلاند (أستراليا)، سان فرانسيسكو كالهيت (أمريكا).