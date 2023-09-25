كرة يد - الأهلي يعلن قائمة الرجال والسيدات استعدادا لبطولة دوري أبطال إفريقيا

أعلن النادي الأهلي قائمة فريقي الرجال والسيدات استعدادا لخوض منافسات دوري أبطال إفريقيا لكرة اليد في الكونغو برازفيل.

وتسافر بعثة الأهلي فجر الثلاثاء إلى الكونغو من أجل المشاركة في البطولة المقرر إقامتها خلال الفترة من 28 سبتمبر الجاري وحتى 7 أكتوبر المقبل.

وكانت سيدات الأهلي قد حصدن برونزية النسخة الماضية والتي أقيمت في مصر.

بينما حقق فريق الرجال لقب دوري الأبطال خمس مرات من قبل آخرها في نسخة 2016.

وجاءت قائمة رجال الأهلي كالآتي:

عبد الرحمن طه - محمد إبراهيم - إبراهيم المصري - راضي محمد - عبد الرحمن فيصل - محمد مجدي - نبيل شريف - أحمد خيري - سيف هاني - أحمد راضي - ياسر سيف - محسن رمضان - محمد لاشين - أحمد عادل - عمر كاستيللو - عمر سامي - أحمد سيسا - عبد العزيز إيهاب - محمود عبد العزيز "جدو"

بينما قائمة سيدات الأهلي جاءت كالآتي:

نصرة عيد - شهد الشواربي - فرح الشاذلي - منة سيد - أمينة هشام - فرح حازم - تقى كامل - رنا راضي - فيفالدا دا سيلفا - دونجو كمارا - رحمة محمد - ملك أحمد - روان سعيد - دنيا صقر - أمينة عاطف - نوال خليل - سارة الخولي - ليلى حماد.

وتشهد بطولة دوري أبطال إفريقيا غياب الأندية التونسية عن المشاركة وأبرزهم الترجي حامل لقب النسخة الماضية.

كما اعتذر نادي الزمالك عن عدم المشاركة في البطولة.

ويأتي الأهلي على رأس المجموعة الأولى رفقة فرق جي إس كيه الكونغو الديمقراطية وفاب الكاميروني وبي إم سي الكونغولي وشبيبة سكيكدة الجزائري.

أما على مستوى السيدات فيقع الأهلي في المجموعة الأولى لمنافسات السيدات رفقة كل من بريميرو دي أجوستو الأنجولي، نزيكو الكاميروني، أوتوهو الكونغولي - جرين دي سيل الكونغولي.