أبو السعود: مباراة الكأس التي خسرناها أمام الزمالك كانت الحافز لنا

الإثنين، 25 سبتمبر 2023 - 22:42

كتب : FilGoal

محمد أبو السعود - الزمالك ضد المقاولون العرب

شدد محمود أبو السعود حارس مرمى المقاولون العرب أن مباراة كأس مصر الموسم الماضي التي خسرها فريقه أمام الزمالك بسداسية كانت الحافز القوي للاعبي فريقه للتعادل أمام الأبيض.

وقال أبو السعود عبر قناة أون تايم سبورتس: "مباراة الكأس الموسم الماضي كانت الحافز بالنسبة لنا في لقاء اليوم".

وأضاف "الشوط الأول أهدرنا الكثير من الفرص وأيضا في الشوط الثاني وفي النهاية كانت المكافأة بالتعادل".

أخبار متعلقة:
مؤتمر أوسوريو: إراحة ثلاثي الزمالك قراري بسبب أرتا سولار.. ولن أغير طريقة لعبي عبد الواحد لـ في الجول: الزمالك يتقدم باحتجاج رسمي ضد أمين عمر شوقي غريب: لعبنا ضد الزمالك بـ4 مهاجمين في الدقائق الأخيرة.. وهذا ما دار مع أوسوريو

وأتم تصريحاته قائلا: "تحدثت مع اللاعبين وأخبرتهم أننا نلعب بشكل جيد والتعادل نتيجة مجهودهم الكبير".

وتعادل المقاولون العرب مع الزمالك بهدف لكل فريق في الجولة الثانية من الدوري المصري.

الزمالك تقدم أولا عن طريق يوسف إبراهيم "أوباما" ثم تعادل المقاولون بهدف قاتل في الوقت الضائع بقدم أحمد علاء.

محمود أبو السعود المقاولون العرب الزمالك
نرشح لكم
خبر في الجول - الزمالك يطالب بإعادة مباراة المقاولون بعد التعثر في أول جولتين.. رقم سلبي يحدث لـ الزمالك لأول مرة منذ 30 عاما عبد الواحد السيد يكشف لـ في الجول أسباب تقدم الزمالك باحتجاج ضد أمين عمر مؤتمر أوسوريو: إراحة ثلاثي الزمالك قراري بسبب أرتا سولار.. ولن أغير طريقة لعبي عبد الواحد لـ في الجول: الزمالك يتقدم باحتجاج رسمي ضد أمين عمر الـ22 في الدوري.. احتساب هدف بيراميدز في البنك الأهلي لـ إبراهيم عادل شوقي غريب: لعبنا ضد الزمالك بـ4 مهاجمين في الدقائق الأخيرة.. وهذا ما دار مع أوسوريو بعد احتفال النسر.. أحمد علاء يعتذر لجمهور الزمالك
أخر الأخبار
خبر في الجول - الزمالك يطالب بإعادة مباراة المقاولون 36 دقيقة | الدوري المصري
بعد التعثر في أول جولتين.. رقم سلبي يحدث لـ الزمالك لأول مرة منذ 30 عاما 39 دقيقة | الدوري المصري
بمشاركة طارق حامد.. ضمك يصعد لثمن نهائي كأس خادم الحرمين والنصر يفوز بخماسية ساعة | المحترفون
عبد الواحد السيد يكشف لـ في الجول أسباب تقدم الزمالك باحتجاج ضد أمين عمر ساعة | الدوري المصري
كرة سلة - الأهلي يدعم صفوف السيدات بالسنغالية فاتو ساعة | كرة سلة
تريزيجيه يشارك في خسارة طرابزون بـ ريمونتادا أمام هاتاي ساعة | المحترفون
كرة يد - التدعيمات مستمرة.. الخليج يضم لاعب فيزبريم وسان جيرمان السابق ساعة | كرة يد
كرة يد - الأهلي يعلن قائمة الرجال والسيدات استعدادا لبطولة دوري أبطال إفريقيا 2 ساعة | كرة يد
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول تفاصيل المشادة مع بيراميدز.. وموقف فتح الله 2 انتهت برونزية مونديال السلة - الأهلي (74)-(81) جولدن بولز.. الأحمر ينهي رابعا 3 خبر في الجول – عرضان من الهلال والشباب لـ كولر.. وموقف مدرب الأهلي 4 مؤتمر أوسوريو - لم أخطئ في اللاعب المصري ولم أتعرض للأديان.. و"الشيشة" حقيقة ولكن