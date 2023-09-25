أبو السعود: مباراة الكأس التي خسرناها أمام الزمالك كانت الحافز لنا
الإثنين، 25 سبتمبر 2023 - 22:42
كتب : FilGoal
شدد محمود أبو السعود حارس مرمى المقاولون العرب أن مباراة كأس مصر الموسم الماضي التي خسرها فريقه أمام الزمالك بسداسية كانت الحافز القوي للاعبي فريقه للتعادل أمام الأبيض.
محمود أبو السعود
النادي : المقاولون العرب
وقال أبو السعود عبر قناة أون تايم سبورتس: "مباراة الكأس الموسم الماضي كانت الحافز بالنسبة لنا في لقاء اليوم".
وأضاف "الشوط الأول أهدرنا الكثير من الفرص وأيضا في الشوط الثاني وفي النهاية كانت المكافأة بالتعادل".
وأتم تصريحاته قائلا: "تحدثت مع اللاعبين وأخبرتهم أننا نلعب بشكل جيد والتعادل نتيجة مجهودهم الكبير".
وتعادل المقاولون العرب مع الزمالك بهدف لكل فريق في الجولة الثانية من الدوري المصري.
الزمالك تقدم أولا عن طريق يوسف إبراهيم "أوباما" ثم تعادل المقاولون بهدف قاتل في الوقت الضائع بقدم أحمد علاء.
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