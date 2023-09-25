تصفيات أمم إفريقيا سيدات - السنغال تتأهل لمواجهة مصر في المرحلة الأخيرة

حسم منتخب سيدات السنغال تأهله إلى المرحلة الختامية من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا.

وتغلب منتخب سيدات السنغال على موزمبيق بهدفين مقابل هدف واحد في إياب مرحلة نصف النهائي من التصفيات.

وكان لقاء الذهاب قد انتهى بين الفريقين بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

ويلعب منتخب السنغال أمام سيدات مصر بعد حسمهن بطاقة التأهل بالفوز على جنوب السودان بأربعة أهداف دون مقابل ذهابا وإيابا.

وسجلت أهداف مصر في الذهاب كل من سامية آدم وحلا مصطفى وأمنية سمير ومايا إيهاب.

بينما في مواجهة الإياب سجلت أهداف منتخب مصر للسيدات: سامية آدم وحلا مصطفى وسارة عصام هدفين.

وستقام بطولة أمم إفريقيا 2024 بالمغرب ولم تُحدد مواعيدها النهائية بعد.

ولم يشارك منتخب سيدات مصر في أمم إفريقيا منذ نسخة 2016 في الكاميرون.

أما السنغال فتأهلت مرتين آخرها النسخة الماضية والتي حققت فيها سيدات السنغال الوصول لربع النهائي.