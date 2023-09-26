إصابة جديدة تبعد بنزيمة عن اتحاد جدة

الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023 - 11:21

كتب : FilGoal

كريم بنزيمة يحتفل بهدف الاتحاد أمام الهلال

تعرض كريم بنزيمة مهاجم اتحاد جدة لإصابة قبل مباراة فريقه أمام الخلود.

كريم بنزيمة

النادي : الاتحاد

الاتحاد

ويستعد اتحاد جدة لمواجهة الخلود غدا الثلاثاء في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

وأعلن الاتحاد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن إصابة المهاجم الفرنسي في عضلة الفخذ اليمنى وسيغيب لمدة أسبوع.

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ومن المقرر أن يفتقد نونو سانتو مدرب الفريق لمجهودات بنزيما في الثلاث مباريات المقبلين ضد الخلود، والفيحاء في الجولة الثامنة من الدوري السعودي، وسباهان أصفهان الإيراني في الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال آسيا.

ولم يتحدد بعد اللاعب لحاق المهاجم الحاصل على الكرة الذهبية لعام 2022 دربي جدة أمام الأهلي.

وغاب بنزيمة عن آخر مواجهتين للفريق أمام الفتح في الدوري السعودي وأولماليك في أولى جولات دور المجموعات من دوري أبطال آسيا بسبب وعكة صحية.

وسجل بنزيمة رفقة النمور ثلاثة أهداف وصنع هدفين في الدوري السعودي.

وانتقل بنزيما إلى اتحاد في فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادما من ريال مدريد دون مقابل بعد نهاية عقده رفقة النادي الملكي.

ويسعى الجهاز الفني للاتحاد لتجهيز البرازيلي إيجور كورونادو لمواجهة الفيحاء.

وذلك بعد تعافيه من إصابة العضلة الخلفية ومواصلة برنامجه العلاجي الفترة الماضية.

فيما يواصل المغربي عبد الرزاق حمد الله برنامجه التأهيلي بعد تعرضه لإصابة في الكتف.

بنزيمة اتحاد جدة
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