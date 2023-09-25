مؤتمر أوسوريو: إراحة ثلاثي الزمالك قراري بسبب أرتا سولار.. ولن أغير طريقة لعبي

كشف خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لفريق الزمالك عن إراحة الثلاثي عمر جابر ونبيل عماد وحمزة المثلوثي بقرار شخصي تجهيزا لمواجهة أرتا سولار.

وتعادل الزمالك أمام المقاولون العرب بهدف لكل منهما في مباراة مثيرة ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري.

ويستعد الزمالك لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي مساء السبت في إياب دور الـ32 من الكونفدرالية، وكان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز الفريق الجيبوتي بهدفين دون مقابل.

وقال أوسوريو في المؤتمر الصحفي: "كرة القدم تم اختراعها في 1862 وهناك طريقتان للعب، فرق تهاجم وأخرى تدافع وتلعب على رد الفعل، الفريق الذي يعتمد على الدفاع يلعب على التحولات الهجومية لتسجيل هدف ولكن الأصعب أن تستحوذ على الكرة وتهاجم في المباريات".

وتابع "المنافس -المقاولون- كان يدافع على المساحات في المباراة، ولاعبو الزمالك الناشئين مثل محمد طارق وأحمد إيشو وحسام بيسو ظهروا بطريقة جيدة".

وأوضح المدرب الكولومبي "المقاولون لم يكن له أي خطورة على مرمى الزمالك وسجل هدفه من ركلة ثابتة وهذه هي كرة القدم".

وكشف "أتحمل مسؤولية قصر فترة الإعداد للزمالك، ولكنها نفس فترة إعداد مانشستر سيتي قبل انطلاق الموسم، والزمالك يتحسن".

وبسؤاله عن حقيقة بكائه بعد هدف مصطفى شلبي غير المحتسب شدد "لم أبك في المباراة، الأمر الذي قد يزعجني هو مرض والدتي فقط، ولكن المكسب والخسارة يحدثان في كرة القدم".

وكان مصطفى شلبي قد سجل هدفا ولكن تم إلغائه من تقنية الفيديو بسبب التسلل.

وكشف أوسوريو "في حالة الفوز تتم الإشادة بي، وعند الخسارة يتم انتقادي".

وشدد المدرب الكولومبي "لن أقوم بتغيير طريقة لعبي أو أسلوبي ومن الممكن تغيير اللاعبين الذين يشاركون فقط، عندما تعاقد معي الزمالك كان يعلم أنني مدربا صاحب فكر هجومي ونسعى لخلق أكثر عدد ممكن من الفرص وهذا أمر صعب وليس سهل".

وتابع "لا يوجد 11 لاعبا أساسيا في الزمالك، الأمر يتغير وفقا للخصم".

أما عن المواجهة المقبلة فأوضح "مباراة يوم السبت مهمة جدا لأنها حاسمة ويجب أن نفوز بنتيجة محددة من أجل تخطي أرتا سولار والتأهل لذلك هي أولوية في الوقت الحالي".

وكشف أوسوريو "إراحة عمر جابر ونبيل عماد وحمزة المثلوثي قراري الشخصي من أجل جاهزيتهم وتحضيرهم لمواجهة أرتا سولار، بينما الدوري لا يزال في الجولة الثانية".

وتابع "أوباما لديه فرصة للعب كمهاجم وهمي أو مهاجم صريح ويؤدي بشكل جيد، ولم اتخذ قراري بشأن مشاركته من عدمها أمام أرتا سولار".

واختتم أوسوريو تصريحاته "مواجهة أرتا سولار صعبة جدا لأن القانون في إفريقيا بأن الهدف خارج الأرض يحتسب بهدفين حال التعادل، لذلك هي مواجهة مهمة وقوية ويجب أن نكون في كامل تركيزنا لأن استقبال أي هدف سيجعل الأمور أكثر تعقيدا".