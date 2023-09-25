عبد الواحد لـ في الجول: الزمالك يتقدم باحتجاج رسمي ضد أمين عمر

قرر نادي الزمالك التقدم باحتجاج رسمي ضد أمين عمر حكم مواجهة الفريق ضد المقاولون العرب.

وكان الزمالك قد تعادل أمام المقاولون بهدف لكل منهما ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري.

وقال عبد الواحد السيد لـ FilGoal.com: "تقررنا التقدم بشكوى رسمية ضد أمين عمر حكم مواجهة المقاولون العرب".

وأضاف "الحكم تحامل على الزمالك في قراراته وكان أحد أسباب التعادل ضد المقاولون العرب".

وتأجل فوز الزمالك والمقاولون العرب الأول في الموسم الجاري من مسابقة الدوري.

وكان الزمالك قد تعادل أمام بيراميدز في الجولة الافتتاحية بهدفين لكل منهما.

بينما بلدية المحلة ألحق بالمقاولون العرب الهزيمة في الجولة الافتتاحية بهدفين دون مقابل.

ورفع الزمالك رصيده إلى نقطتين من تعادلين في أول جولتين بالدوري.

وكان أمين عمر حكم اللقاء قد رفض احتساب ركلة جزاء بعد استدعائه من تقنية الفيديو.

وأبلغ أمين عمر، حكمي تقنية الفيديو أنه ليس مقتنعا بركلة الجزاء ولذلك أمر باستئناف اللعب.