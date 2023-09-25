عبد الواحد لـ في الجول: الزمالك يتقدم باحتجاج رسمي ضد أمين عمر

الإثنين، 25 سبتمبر 2023 - 22:10

كتب : أحمد شوقي صلاح

أمين عمر - الزمالك ضد المقاولون العرب

قرر نادي الزمالك التقدم باحتجاج رسمي ضد أمين عمر حكم مواجهة الفريق ضد المقاولون العرب.

وكان الزمالك قد تعادل أمام المقاولون بهدف لكل منهما ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري.

وقال عبد الواحد السيد لـ FilGoal.com: "تقررنا التقدم بشكوى رسمية ضد أمين عمر حكم مواجهة المقاولون العرب".

أخبار متعلقة:
شوقي غريب: لعبنا ضد الزمالك بـ4 مهاجمين في الدقائق الأخيرة.. وهذا ما دار مع أوسوريو بعد احتفال النسر.. أحمد علاء يعتذر لجمهور الزمالك الفوز الأول يتأجل.. المقاولون يخطف تعادلا قاتلا من الزمالك في مباراة الحالات المثيرة لأول مرة في الدوري.. إذاعة حديث الحكم وغرفة الـVAR في لقاء الزمالك والمقاولون

وأضاف "الحكم تحامل على الزمالك في قراراته وكان أحد أسباب التعادل ضد المقاولون العرب".

وتأجل فوز الزمالك والمقاولون العرب الأول في الموسم الجاري من مسابقة الدوري.

وكان الزمالك قد تعادل أمام بيراميدز في الجولة الافتتاحية بهدفين لكل منهما.

بينما بلدية المحلة ألحق بالمقاولون العرب الهزيمة في الجولة الافتتاحية بهدفين دون مقابل.

ورفع الزمالك رصيده إلى نقطتين من تعادلين في أول جولتين بالدوري.

وكان أمين عمر حكم اللقاء قد رفض احتساب ركلة جزاء بعد استدعائه من تقنية الفيديو.

وأبلغ أمين عمر، حكمي تقنية الفيديو أنه ليس مقتنعا بركلة الجزاء ولذلك أمر باستئناف اللعب.

الدوري المصري الزمالك المقاولون العرب أمين عمر
نرشح لكم
خبر في الجول - الزمالك يطالب بإعادة مباراة المقاولون بعد التعثر في أول جولتين.. رقم سلبي يحدث لـ الزمالك لأول مرة منذ 30 عاما عبد الواحد السيد يكشف لـ في الجول أسباب تقدم الزمالك باحتجاج ضد أمين عمر أبو السعود: مباراة الكأس التي خسرناها أمام الزمالك كانت الحافز لنا مؤتمر أوسوريو: إراحة ثلاثي الزمالك قراري بسبب أرتا سولار.. ولن أغير طريقة لعبي الـ22 في الدوري.. احتساب هدف بيراميدز في البنك الأهلي لـ إبراهيم عادل شوقي غريب: لعبنا ضد الزمالك بـ4 مهاجمين في الدقائق الأخيرة.. وهذا ما دار مع أوسوريو بعد احتفال النسر.. أحمد علاء يعتذر لجمهور الزمالك
أخر الأخبار
خبر في الجول - الزمالك يطالب بإعادة مباراة المقاولون 34 دقيقة | الدوري المصري
بعد التعثر في أول جولتين.. رقم سلبي يحدث لـ الزمالك لأول مرة منذ 30 عاما 37 دقيقة | الدوري المصري
بمشاركة طارق حامد.. ضمك يصعد لثمن نهائي كأس خادم الحرمين والنصر يفوز بخماسية ساعة | المحترفون
عبد الواحد السيد يكشف لـ في الجول أسباب تقدم الزمالك باحتجاج ضد أمين عمر ساعة | الدوري المصري
كرة سلة - الأهلي يدعم صفوف السيدات بالسنغالية فاتو ساعة | كرة سلة
تريزيجيه يشارك في خسارة طرابزون بـ ريمونتادا أمام هاتاي ساعة | المحترفون
كرة يد - التدعيمات مستمرة.. الخليج يضم لاعب فيزبريم وسان جيرمان السابق ساعة | كرة يد
كرة يد - الأهلي يعلن قائمة الرجال والسيدات استعدادا لبطولة دوري أبطال إفريقيا ساعة | كرة يد
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول تفاصيل المشادة مع بيراميدز.. وموقف فتح الله 2 انتهت برونزية مونديال السلة - الأهلي (74)-(81) جولدن بولز.. الأحمر ينهي رابعا 3 خبر في الجول – عرضان من الهلال والشباب لـ كولر.. وموقف مدرب الأهلي 4 مؤتمر أوسوريو - لم أخطئ في اللاعب المصري ولم أتعرض للأديان.. و"الشيشة" حقيقة ولكن