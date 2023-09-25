الـ22 في الدوري.. احتساب هدف بيراميدز في البنك الأهلي لـ إبراهيم عادل

الإثنين، 25 سبتمبر 2023 - 21:57

كتب : بسام أبوبكر

البنك الأهلي - بيراميدز - إبراهيم عادل

احتسب الحكم أحمد الغندور هدف بيراميدز في البنك الأهلي لصالح إبراهيم عادل بدلا من أيمن أشرف مدافع الفريق البرتقالي.

إبراهيم عادل

النادي : بيراميدز

بيراميدز

وحقق بيراميدز أول فوز في الدوري المصري على حساب البنك الأهلي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الثانية من المسابقة وأقيمت في استاد السلام.

وجاء هدف بيراميدز بشكل عكسي عن طريق المدافع أيمن أشرف لاعب البنك الأهلي، بعد عمل رائع من إبراهيم عادل بتسديدة مقصية اصطدمت به وسكنت الشباك.

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وبعد العودة لتقرير حكم المباراة أحمد الغندور اتضح أنه احتسب الحكم لـ إبراهيم عادل وليس كهدف عكسي عن طريق أيمن أشرف.

ويعد هذا الهدف هو رقم 22 الذي يسجله إبراهيم عادل مع بيراميدز في الدوري المصري.

ووصل بيراميدز إلى النقطة الرابعة بعدما تعادل في الجولة الأولى أمام الزمالك بهدفين لكل فريق.

بينما لم يحصد البنك الأهلي أي نقطة حتى الآن بعدما خسر في الجولة الأولى ضد طلائع الجيش.

بيراميدز إبراهيم عادل المقاولون العرب
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