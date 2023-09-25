شوقي غريب: لعبنا ضد الزمالك بـ4 مهاجمين في الدقائق الأخيرة.. وهذا ما دار مع أوسوريو

يرى شوقي غريب المدير الفني للمقاولون العرب أن نتيجة مباراة فريقه أمام الزمالك بالتعادل عادلة.

وقال غريب عبر قناة أون تايم سبورتس: "لعبنا بطريقة مختلفة أمام الزمالك عن الطريقة التي كنا نلعب بها الموسم الماضي والنتيجة النهائية عادلة".

وأضاف "كان يتبقى 5 دقائق فقط ومتأخرين في النتيجة لذلك دفعت بمهاجم ولعبنا بـ4 مهاجمين وطلبت الدفاع بالتقدم واللعب على العرضيات لأننا نمتاز بطول القامة".

وأتم تصريحاته "أسوريو تحدث معي وعبر عن سعادته بمستوى الفريق وأنه يعرف جيدا أننا نعاني من غيابات وأن المستوى ظهر بشكل أفضل من مباراة بلدية المحلة الماضية".

وتعادل المقاولون العرب مع الزمالك بهدف لكل فريق في الجولة الثانية من الدوري المصري.

الزمالك تقدم أولا عن طريق يوسف إبراهيم "أوباما" ثم تعادل المقاولون بهدف قاتل في الوقت الضائع بقدم أحمد علاء.