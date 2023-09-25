بعد احتفال النسر.. أحمد علاء يعتذر لجمهور الزمالك

الإثنين، 25 سبتمبر 2023 - 21:38

كتب : FilGoal

أحمد علاء مدافع المقاولون العرب

اعتذر أحمد علاء مدافع المقاولون العرب لجماهير الزمالك بعد احتفاله بهدف التعادل القاتل أمام الفريق.

ويرى أحمد علاء أن المواجهة بين الفريقين أثبتت أن المقاولون يملك لاعبين مميزين.

وتعادل المقاولون العرب أمام الزمالك بهدف لكل منهما، وسجل أحمد علاء هدف التعادل في الدقيقة 99، واحتفل علاء بإشارة "النسر" أمام جماهير الزمالك بعد التعادل.

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وقال علاء عبر قناة أون تايم سبورتس: "اعتذر لجمهور الزمالك الكبير ولا أقصد أي شيء باحتفالي".

أما عن المباراة فأوضح "كنا هناك رهبة نوعا ما في الشوط الأول ولكن نجحنا في الخروج بالتعادل".

وأضاف "تراجعنا في الشوط الثاني واستقبلنا هدفا لم يحتسب قبل أن يفتتح الزمالك التسجيل".

وشدد "صادفنا سوء حظ في مواجهة بلدية المحلة بالجولة الافتتاحية ولكن الحمد لله نجحنا اليوم في الخروج بنقطة أمام الزمالك".

وتابع "المقاولون العرب يملك لاعبين مميزين وتم إثبات ذلك في مباراة كبيرة مثل الزمالك"

واختتم أحمد علاء تصريحاته "اتخذت قرار التسديد من خارج منطقة الجزاء ولكن لم يحالفني الحظ وقتها وارتطمت بالقائم".

أحمد علاء يعادل آخر موسمين

افتتح أحمد علاء مدافع المقاولون العرب سجل أهدافه في الموسم الجديد بثاني مواسمه مع المقاولون.

وكان أحمد علاء قد سجل هدفا وحيدا خلال 32 مباراة خاضها بقميص المقاولون العرب الموسم الماضي في مسابقة الدوري.

بينما في موسم 2021 - 2022 شارك أحمد علاء في 26 مباراة مع فريق المصري وقتها وسجل هدفا واحدا.

وسجل علاء الهدف الأول له هذا الموسم بعد مباراتين بقميص المقاولون.

الدوري المصري المقاولون العرب أحمد علاء الزمالك
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