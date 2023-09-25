بعد إصابته أمام المقاولون.. أشعة على قدم حسام عبد المجيد
الإثنين، 25 سبتمبر 2023 - 21:29
كتب : أحمد شوقي صلاح
قرر الجهاز الطبي لفريق الزمالك خضوع حسام عبد المجيد مدافع الفريق لأشعة عقب انتهاء مباراة المقاولون العرب التي أقيمت اليوم في مسابقة الدوري الممتاز.
حسام عبد المجيد
النادي : الزمالك
وتأتي الأشعة لتحديد حجم الإصابة التي تعرض لها في المباراة.
وتعرض حسام عبد المجيد للإصابة في الشوط الأول من المباراة وغادر وشارك بدلا منه مصطفى الزناري.
وتعادل الزمالك مع المقاولون العرب بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الثانية من الدوري المصري في استاد القاهرة.
الزمالك تقدم أولا عن طريق يوسف إبراهيم "أوباما" ثم تعادل المقاولون بهدف قاتل في الوقت الضائع بقدم أحمد علاء.
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