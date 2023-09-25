الفوز الأول يتأجل.. المقاولون يخطف تعادلا قاتلا من الزمالك في مباراة الحالات المثيرة

خطف المقاولون العرب تعادلا قاتلا أمام الزمالك على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري.

وسجل يوسف أوباما هدف الزمالك الوحيد في الدقيقة 83، بينما خطف أحمد علاء هدف التعادل القاتل في الدقيقة 99.

وتأجل الانتصار الأول لكل من الزمالك والمقاولون العرب، إذ حصد الأبيض نقطته الثانية بينما حقق المقاولون أول نقطة.

ويلعب الزمالك مباراته المقبلة في الدوري أمام البنك الأهلي يوم 7 أكتوبر المقبل، بينما المقاولون العرب يحل ضيفا على سموحة يوم 5 من الشهر ذاته.

ودفع خوان كارلوس أوسوريو بثمانية تغييرات في التشكيل الأساسي للزمالك أمام المقاولون العرب عن تشكيل مواجهة يراميدز في الجولة الافتتاحية.

وصف المباراة

بدأ اللقاء بسيطرة ملحوظة لفريق الزمالك على الكرة بحثا عن الهدف المبكر مع مباغتة من المقاولون العرب بالهجمة المرتدة.

وباغت أحمد زيزو دفاعات المقاولون في الدقيقة الثانية بتسديدة من خارج منطقة الجزاء ولكن سهلة في يد أبو السعود.

وتوقفت المباراة في الدقيقة الخامسة بسبب تصادم قوي بين حسام عبد المجيد ومحمد سالم لعلاج اللاعبين.

وانطلق محمد شوقي غريب في الدقيقة العاشرة من الجانب الأيمن ولكن حولها حاتم سكر إلى ركلة ركنية.

وحاول جوزيف أوتشايا مباغتة دفاعات الزمالك بتسديدة قوية في الدقيقة 12 ولكن بعيدة عن مرمى محمد صبحي.

وكاد أحمد إيشو أن يسجل أول أهداف اللقاء بتسديدة رائعة ولكن مرت أعلى عارضة أبو السعود بقليل.

ورد محمد سالم مهاجم المقاولون برأسية في الدقيقة 24 بعد عرضية رائعة من عبد الرحمن جبنة ولكن أعلى عارضة محمد صبحي.

وهدأ اللقاء في آخر 20 دقيقة من الشوط الأول وانحصر اللعب في منتصف الملعب.

وسقط حسام عبد المجيد في أرض الملعب بالدقيقة 42 متأثرا بإصابته مما دفع أوسوريو لإجراء تبديل أول بمشاركة مصطفى الزناري.

الشوط الثاني

دفع أوسوريو بالثلاثي محمد عبد الشافي ومحمد روقا وإبراهيما نداي بدلا من حاتم سكر ومحمد بيسو وأحمد إيشو.

وشهد الشوط الثاني ضغط أبيض قوي منذ البداية بحثا عن التقدم.

وحول عمرو السيسي، عرضية رائعة من محمد عبد الشافي في الدقيقة 50 ولكن تصدى لها أبو السعود ببراعة وحولها لركنية.

واعترض لاعبو الزمالك في الدقيقة 55 على أمين عمر حكم اللقاء بسبب المطالبة بركلة جزاء بعد ارتطام تسديدة روقا في يد لؤي وائل.

واستدعى محمد عادل حكم تقنية الفيديو، نظيره أمين عمر من أجل مشاهدة اللقطة وبعد مداولات استمرت لثلاث دقائق بين الحكمين أمر أمين عمر باستئناف اللعب.

وحول زيزو في الدقيقة 63 عرضية رائعة من روقا برأسية ولكن تألق أبو السعود وحولها إلى ركنية.

ونجح مصطفى شلبي في تسجيل الهدف الأول بعد تمريرة رائعة من روقا في الدقيقة 65 قبل أن يتم إلغاء الهدف بعد قرار تقنية الفيديو بسبب حالة تسلل على شلبي.

وأهدر نياس هدفا محققا في الدقيقة 80 بعد هجمة مرتدة سددها ولكن حولها روقا إلى ركنية.

وسجل يوسف أوباما هدف اللقاء في الدقيقة 83 بعد تحويل رأسية زيزو داخل الشباك.

وكاد المقاولون العرب أن يتعادل في الدقيقة 93 بتسديدة قوية من أحمد علاء من خارج منطقة الجزاء ولكن تصدى القائم الأيسر لمحمد صبحي ومنع التعادل.

واستمرت محاولات المقاولون العرب بحثا عن التعادل في الوقت بدل من الضائع.

ونجح أحمد علاء في تسجيل هدف قاتل في الدقيقة 99 بعد استقبال الركلة الركنية بتسديدة قوية على يسار محمد صبحي.

لقطة جديدة

وشهد اللقاء لقطة جديدة تظهر للمرة الأولى في الدوري المصري بإذاعة حديث أمين عمر حكم اللقاء مع محمد عادل حكم تقنية الفيديو في لقطة المطالبة بركلة جزاء للزمالك.

وأوضح أمين عمر في حديثه مع غرفة تقنية الفيديو أنه يرى عدم وجود ركلة جزاء لأن المدافع (لؤي وائل) كانت حركة يده طبيعية ولم تكبر جسمه.

وبعد ذلك طالب أمين عمر من حكام تقنية الفيديو عمل تكبير للقطة من أجل مشاهدة الكرة من داخل منطقة الجزاء أم خارجها.

وفي النهاية استقر أمين عمر على عدم احتساب الكرة ركلة جزاء بسبب عدم اقتناعه باللقطة.

لأول مرة في الدوري المصري يتم إذاعة حديث الحكم مع حكام غرفة الـVAR 📺🎙 وهذا ما قاله أمين عمر حكم مباراة الزمالك والمقاولون بعد مراجعة حالة إمكانية احتساب ركلة جزاء للزمالك بعد لمسة يد من لؤي وائل مدافع المقاولون ▪المدافع مع الحركة الطبيعية لجسمه إن إيده هتدخل لجوه 🗣️ ▪حركة… pic.twitter.com/ymJB4N8SVn — FilGoal (@FilGoal) September 25, 2023

أوباما بعد 36 مباراة

نجح أوباما في افتتاح سجله التهديفي في مسابقة الدوري هذا الموسم وسجل أول أهدافه بالمسابقة بعد صيام 36 مباراة.

وكان آخر هدف سجله أوباما في الدوري يوم 10 أغسطس من عام 2021 بمرمى الاتحاد السكندري.

ومنذ ذلك الهدف لم ينجح أوباما في تسجيل أهداف بالدوري لمدة 36 مباراة متتالية.

وكان أوباما في 45 دقيقة من الجولة الافتتاحية لدوري هذا الموسم عندما شارك بديلا أمام بيراميدز.

وساهم أوباما في أول أهدافه مع الزمالك بعد صيام لمدة 19 مباراة، إذا كانت مساهمته الأخيرة بصناعة هدف في فوز الزمالك على الاتحاد بهدفين دون مقابل في 19 أبريل 2022.

أحمد علاء يعادل آخر موسمين

افتتح أحمد علاء مدافع المقاولون العرب سجل أهدافه في الموسم الجديد بثاني مواسمه مع المقاولون.

وكان أحمد علاء قد سجل هدفا وحيدا خلال 32 مباراة خاضها بقميص المقاولون العرب الموسم الماضي في مسابقة الدوري.

بينما في موسم 2021 - 2022 شارك أحمد علاء في 26 مباراة مع فريق المصري وقتها وسجل هدفا واحدا.

وسجل علاء الهدف الأول له هذا الموسم بعد مباراتين بقميص المقاولون.

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