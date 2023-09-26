ماركا: سلبيات الدربي مدريد تتوالى.. بيريز يفقد الثقة في الفريق

الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023 - 11:28

كتب : FilGoal

فلورنتينز بيريز

تستمر مساوئ الهزيمة في دربي مدريد في الظهور، فخسارة ريال مدريد أمام أتليتكو مدريد أمس الأحد لم تمر بصورة طبيعية.

وانهزم ريال مدريد من أتليتكو مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة السادسة ضمن منافسات الدوري الإسباني على ملعب سيفيتاس ميتروبوليتانو معقل الروخيبلانكوس.

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن كواليس عديدة تبعت الهزيمة القاسية.

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وشدد المصدر ذاته على أن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز وقادة النادي كانوا يؤمنون أنه تم بناء فريق قوي في الانتقالات الصيفية الماضية، لكن الآن كل شيئ تغير وتحول بعد الهزيمة وفقدت الثقة.

وأيضا بيريز لم يعجب بالقرارات الفنية سواء في طريقة اللعب والتشكيل الأساسي والتبديلات أثناء اللقاء من قبل كارلو أنشيلوتي مدرب الفريق.

وأضافت الصحيفة أن بيريز يدرك أن هناك نواقص في قائمة الفريق من جانب العدد خاصة بعد التعرض للإصابات كذلك الهزيمة في الدربي، ولكن بالرغم من ذلك فالنادي لن يتعاقد مع أي لاعب في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، إذ يؤمن بيريز أن لا يوجد لاعبين جيدين متوفرين في الشتاء.

ويفتقد ريال مدريد كل من تيبو كورتوا وإيدير ميليتاو وأردا جولر وفينيسيوس جونيور للإصابة.

وأنهت الصحيفة أن بيريز يشعر بالقلق من نمو الفريق وفي النجاحات وإلى أي مدى من الممكن أن يتقدم ريال مدريد في البطولات المختلفة التي يشارك فيها.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث برصيد 15 نقطة في جدول ترتيب الدوري الإسباني، إذ يبتعد عن غريمه المتصدر برشلونة والوصيف جيرونا بنقطة واحدة.

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